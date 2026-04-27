Señalan asistentes cambio de enfoque en evento infantil

Algunos asistentes compartieron imágenes y comentarios donde se observa la presencia de venta de bebidas alcohólicas dentro del recinto

En el Auditorio Parque Las Maravillas, un evento anunciado como celebración para niños el domingo 26 de abril de 2026 generó diversas reacciones entre asistentes, quienes señalaron que la dinámica del espectáculo no correspondió completamente a sus expectativas.

La presentación incluía atractivos infantiles como Bely y Beto y Los Payasónicos, lo que llevó a familias a acudir esperando una experiencia centrada en el público infantil.

Asistentes señalan inconsistencias en el enfoque del evento

Sin embargo, a través de redes sociales, algunos asistentes compartieron imágenes y comentarios donde se observa la presencia de venta de bebidas alcohólicas dentro del recinto, lo que abrió el debate sobre el enfoque del evento.

De acuerdo con estas opiniones, la oferta para adultos habría tenido una visibilidad relevante durante la jornada, lo que contrastó con la expectativa inicial de un festejo dirigido principalmente a niñas y niños.

Hasta el momento, no se ha emitido una postura oficial por parte de la empresa organizadora sobre estos señalamientos. Mientras tanto, el tema ha generado conversación entre usuarios, quienes destacan la importancia de que los eventos promocionados como infantiles mantengan coherencia con su público objetivo y garanticen entornos adecuados para la convivencia familiar.