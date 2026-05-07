Señalan a supuesto implicado en robos en la colonia Morelos

Vecinos de la colonia difundieron imágenes y señalamientos contra un hombre al que relacionan extraoficialmente con hurtos en zapaterías

Habitantes de la colonia Morelos realizaron una denuncia pública contra un hombre identificado como Jorge Alberto “N”, a quien señalan de manera extraoficial como posible responsable de varios robos en el sector centro de Saltillo.

De acuerdo con versiones difundidas entre los propios vecinos, se han recopilado fotografías e información que presuntamente lo vinculan con hurtos cometidos en distintos comercios, especialmente zapaterías de la zona.

Los testimonios indican que el individuo señalado presuntamente tendría antecedentes penales y que, según versiones no confirmadas, trabajaría en un hotel del centro de la ciudad.

Los vecinos destacaron que han sido ellos mismos quienes han reunido y compartido evidencia sobre los supuestos delitos, al tiempo que expresaron su inconformidad por lo que consideran una falta de acciones visibles por parte de las autoridades.

Ante esta situación, los ciudadanos hicieron un llamado a las corporaciones de seguridad y a la Fiscalía para que se lleve a cabo una investigación formal y se esclarezca si el señalado tiene responsabilidad en los hechos.

Hasta ahora, no se ha informado oficialmente sobre detenciones o carpetas de investigación relacionadas con el caso, por lo que corresponderá a las autoridades competentes verificar los señalamientos.