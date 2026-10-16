Señalan a presunta defraudadora de visas en Monclova

Varios clientes obtuvieron sus documentos migratorios sin sospechar que las constancias proporcionadas por la intermediaria podrían ser falsas

Alrededor de 35 personas han solicitado asesoría ante el temor de perder sus visas estadounidenses, luego de contratar a una mujer de Monclova investigada por presuntos fraudes migratorios. Los afectados habrían recibido documentación laboral apócrifa para respaldar sus solicitudes consulares, situación que podría derivar en investigaciones, cancelaciones de visas y restricciones para ingresar a Estados Unidos.

José María Lara Moreno, especialista en trámites migratorios, informó que las llamadas aumentaron después de difundirse la detención de la presunta gestora en Laredo. Explicó que varios clientes obtuvieron sus documentos migratorios sin sospechar que las constancias proporcionadas por la intermediaria podrían ser falsas, pues confiaron en que mantenía acuerdos con las empresas mencionadas en sus expedientes.

Documentos falsos amenazan vigencia de visas estadounidenses

Las supuestas cartas de trabajo utilizadas en los trámites incluyen nombres de compañías como Trinity, Gunderson, Ferromex y Arcosa. De acuerdo con Lara Moreno, algunos solicitantes consiguieron la autorización del Consulado estadounidense en Nuevo Laredo mediante expedientes integrados por la mujer investigada, pero ahora desconocen las consecuencias que podrían enfrentar si las autoridades revisan nuevamente sus antecedentes.

Precisó que contar con una visa expedida legalmente no garantiza su permanencia cuando existen sospechas sobre la autenticidad de la información presentada. Las autoridades migratorias estadounidenses pueden revisar los expedientes y, si comprueban irregularidades, iniciar procedimientos administrativos que eventualmente ocasionen la revocación del documento o complicaciones al intentar cruzar la frontera.

La situación también podría generar revisiones adicionales para empleados auténticos de las empresas cuyos nombres fueron utilizados presuntamente sin autorización. El entrevistado explicó que las inconsistencias detectadas en determinados expedientes pueden provocar cuestionamientos sobre las constancias laborales presentadas por otros solicitantes, incluso cuando mantienen una relación de trabajo legítima con esas compañías.

Ante este panorama, recomendó a quienes recurrieron a la intermediaria esclarecer su situación antes de intentar viajar nuevamente a territorio estadounidense. Advirtió que una revisión migratoria en los cruces internacionales podría ocasionar problemas adicionales para los titulares de visas vinculadas con expedientes que contienen información presuntamente falsificada, incluida una posible retención para verificar sus antecedentes.

Crece número de afectados por presunto fraude migratorio

Lara Moreno indicó que cerca de 35 personas se comunicaron directamente con él para solicitar orientación sobre los trámites realizados por la mujer investigada. Aclaró que esta cifra no representa necesariamente el número total de víctimas, debido a que podrían existir otros clientes que todavía desconocen las irregularidades o que no han manifestado públicamente su situación.

También recibió comunicaciones de habitantes de Saltillo interesados en emprender acciones legales contra la presunta responsable. Explicó que algunos afectados reportaron pagos de entre 40 mil y 50 mil pesos por los servicios ofrecidos, cantidades que reflejan el posible impacto económico del caso y que deberán considerarse durante las investigaciones correspondientes.

El especialista pidió que quienes se consideren perjudicados formalicen sus denuncias ante las instancias competentes, en lugar de limitarse a manifestar sus inconformidades públicamente. Señaló que las autoridades deberán establecer cuántas personas contrataron los servicios de la intermediaria, qué documentación recibieron y cuáles fueron los procedimientos utilizados para conseguir las autorizaciones consulares.

Agregó que la preocupación principal de quienes ya consiguieron sus visas radica en la posibilidad de perderlas por irregularidades que, aseguran, desconocían al contratar el servicio. Por ello, insistió en la necesidad de revisar individualmente cada expediente y obtener orientación sobre las consecuencias migratorias que pudieran derivarse de la utilización de documentos laborales falsos.

Alertan por cobros excesivos para adelantar citas consulares

Por otra parte, Lara Moreno denunció que algunos intermediarios aprovechan la saturación de citas consulares para ofrecer supuestos servicios exprés mediante pagos extraordinarios. Indicó que los espacios disponibles en Nuevo Laredo comenzaron a desplazarse hacia enero y los meses posteriores, circunstancia que genera preocupación entre quienes necesitan obtener próximamente su visa estadounidense.

Señaló que existen gestores que solicitan hasta cinco mil pesos adicionales con la promesa de conseguir una fecha anticipada. Consideró que estos ofrecimientos representan otro riesgo económico para los solicitantes, especialmente cuando desconocen los mecanismos de programación y aceptan pagar cantidades elevadas ante la posibilidad de esperar varios meses para acudir al consulado.

Finalmente, exhortó a la población a verificar la procedencia de las constancias laborales y demás documentos incorporados a sus solicitudes migratorias. Asimismo, recomendó denunciar cualquier posible engaño y evitar contratar intermediarios que garanticen autorizaciones consulares, pues las decisiones sobre la expedición y permanencia de las visas corresponden exclusivamente a las autoridades estadounidenses.