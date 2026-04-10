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Señalan a líder por abuso contra vendedores mayores

Por: Antonio Herrera

09 Abril 2026, 18:13

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Esta percepción ha derivado en cuestionamientos sobre su credibilidad, especialmente en un momento en el que intenta ampliar su influencia hacia comunidades

Señalan a líder por abuso contra vendedores mayores

Un video difundido recientemente ha generado fuerte polémica al exhibir la conducta de Hilario Gallegos, quien se presenta como líder de comerciantes y ahora busca incursionar en la representación del sector campesino.

 En las imágenes, se aprecia cómo retira de manera brusca un puesto de venta perteneciente a dos adultos mayores, situación que provocó molestia e indignación entre ciudadanos.

Diversas opiniones y testimonios señalan que el presunto dirigente habría utilizado su posición dentro de una organización comercial con fines personales, en lugar de priorizar el bienestar colectivo.

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Esta percepción ha derivado en cuestionamientos sobre su credibilidad, especialmente en un momento en el que intenta ampliar su influencia hacia comunidades rurales que requieren liderazgo sensible y comprometido.

El hecho ha reavivado la discusión sobre el tipo de representantes que necesitan los distintos sectores sociales.

 Mientras algunos exigen figuras con empatía y vocación de servicio, otros advierten sobre el riesgo de liderazgos enfocados en intereses propios.

La ciudadanía ha comenzado a manifestar su postura ante este caso, poniendo en duda si perfiles como el señalado responden realmente a las necesidades.

 

 

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