Señalan a hermano de funcionario de Arteaga por homicidio

La detención en Torreón de José “N”, sospechoso de haber provocado la muerte de Juan Carlos “N”, de 24 años de edad, sería hermano de un alto funcionario del Ayuntamiento de Arteaga, Jorge Soto Duarte.

Acusado de golpear a víctima fuera de bar

El detenido es acusado de haber agredido a Juan Carlos en el estacionamiento del bar Rabbit, en el bulevar Pedro Figueroa.

De acuerdo con los testigos, la víctima fue abordada por el sospechoso al salir del bar el lunes pasado, quien lo golpeó en el rostro, provocando que Juan Carlos cayera al piso, golpeándose fuertemente la cabeza.

El joven fue trasladado a un hospital privado, donde solicitó su alta voluntaria por mejoría y se trasladó a su domicilio.

El 15 de febrero fue ingresado nuevamente al hospital, ya que presentó convulsiones y el 17 entró en paro, siendo internado a terapia intensiva hasta que este 25 de febrero fue declarado muerto.

La Fiscalía General del Estado intervino en las investigaciones, y logró detener al presunto responsable, quien había huido a Torreón, pero fue apresado el jueves y en las próximas horas será presentado para su audiencia de vinculación.