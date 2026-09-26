Señala subsecretario de Educación límites estatales

El subsecretario de Educación en Coahuila explicó que el Estado reforzará contenidos socioemocionales enfocados en autoconocimiento y autorregulación.

Coahuila no puede incorporar de manera unilateral la materia de Educación Cívica al plan de estudios de educación básica, debido a que los contenidos y el modelo educativo son definidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a nivel federal, señaló Hugo Iván Lozano Sánchez, subsecretario de Educación en el estado.

El funcionario explicó que actualmente esta asignatura no aparece como una materia independiente dentro del modelo educativo vigente y que cualquier modificación formal tendría que partir de las disposiciones nacionales.

“Todo el marco normativo en cuanto a la educación que se imparte en México depende de la Secretaría de Educación Pública nacional. Ellos marcan los criterios y el modelo educativo”, señaló.

Lozano Sánchez indicó que, por esa razón, Coahuila tampoco contempla por ahora implementar de manera independiente un cuadernillo adicional específicamente dedicado a Educación Cívica.

Ante la ausencia de una asignatura con ese nombre, la Secretaría de Educación estatal concentra parte de sus esfuerzos en el desarrollo socioemocional de los estudiantes, con contenidos relacionados con el conocimiento de las propias emociones, la autorregulación y la convivencia.

“Estamos trabajando en el tema socioemocional, donde podemos ofrecerles a nuestros alumnos la oportunidad de que conozcan y reconozcan sus propias emociones y podamos trabajar en autoconocimiento y autorregulación”, explicó.

El subsecretario informó que recientemente se realizó una capacitación con personal directivo de preescolar, primaria y secundaria, con la intención de extender esta estrategia a los planteles educativos del estado.

Lozano Sánchez señaló que la SEDU permanecerá atenta a cualquier modificación que realice la autoridad educativa federal respecto a los contenidos curriculares, incluida una eventual reincorporación o fortalecimiento de la formación cívica dentro de las escuelas.