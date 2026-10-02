Señala Natures Agrimate incumplimiento de Domínguez por AHMSA

La empresa aseguró que José Arturo Domínguez Arteaga tenía previsto contar con financiamiento para adquirir y poner nuevamente en operación AHMSA y MINOSA

Natures Agrimate LLC, empresa estadounidense establecida en Arizona, aseguró que José Arturo Domínguez Arteaga tenía previsto contar con financiamiento de hasta 6 mil millones de dólares para adquirir y poner nuevamente en operación Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA).

La compañía afirmó que el empresario, quien intervino como apoderado legal de Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), incumplió las condiciones de un acuerdo internacional firmado en 2025 para estructurar los recursos destinados a la adquisición y posterior inversión en las empresas siderúrgicas.

De acuerdo con el documento difundido por Natures Agrimate, el esquema financiero contemplaba un fondo de hasta 6 mil millones de dólares. El convenio establecía que Domínguez Arteaga debía cubrir inicialmente el 10 por ciento de ese monto, equivalente a 600 millones de dólares.

La empresa estadounidense sostiene que dicha cantidad no fue transferida en los términos establecidos, por lo que considera que el acuerdo quedó incumplido por parte del representante de CIESA.

Natures Agrimate reclama cumplimiento del contrato

Natures Agrimate también señala que, pese a no haber recibido la aportación inicial, entregó a Domínguez Arteaga información relacionada con el proyecto para AHMSA. Entre los materiales proporcionados menciona planes operativos, estrategias para la adquisición de la siderúrgica y documentación considerada propiedad intelectual.

La compañía estadounidense afirmó que concedió diferentes prórrogas para que Domínguez Arteaga acreditara su capacidad financiera y cumpliera con el primer pago previsto en el acuerdo.

Según la versión de Natures Agrimate, los plazos adicionales tampoco fueron atendidos y posteriormente se interrumpió la comunicación con el empresario mexicano. La empresa considera que esa situación afectó el esquema financiero diseñado para respaldar la adquisición de AHMSA y su eventual reactivación.

Natures Agrimate asegura conservar minutas firmadas por los participantes de la alianza, así como documentación suscrita por Domínguez Arteaga y organizada cronológicamente. Parte de esos documentos fue mostrada a este medio, aunque su contenido no puede ser publicado debido a su carácter confidencial.

La empresa sostiene que el incumplimiento generó afectaciones a los fondos de inversión que representa y advierte que acudirá a las instancias legales correspondientes para reclamar daños, perjuicios y las penalizaciones contempladas en el acuerdo.

También informó que pretende cancelar el contrato vinculante celebrado con Domínguez Arteaga y que analiza emprender acciones civiles y mercantiles ante los tribunales competentes.

Oferta de CIESA permanece bajo revisión judicial

El señalamiento surge mientras continúa bajo revisión judicial la capacidad financiera de la propuesta presentada por CIESA para adquirir AHMSA y MINOSA.

Durante la subasta realizada el 25 de septiembre, Domínguez Arteaga presentó una postura de mil 400 millones de dólares por ambas empresas. Sin embargo, en ese momento no acreditó documentalmente la solvencia ni la disponibilidad inmediata de los recursos ofrecidos.

La jueza Ruth Haggi Huerta García otorgó entonces un plazo de 10 días hábiles para acreditar la garantía de seriedad y cumplir con los requisitos financieros establecidos para mantener vigente la propuesta.

La garantía requerida para participar en la operación fue calculada en aproximadamente 56.4 millones de dólares. La acreditación de esa cantidad y de la disponibilidad de los recursos forma parte de las condiciones que debe cumplir la propuesta de CIESA.

En este contexto, el supuesto acuerdo entre Natures Agrimate y Domínguez Arteaga podría aportar información sobre la estructura financiera que pretendía respaldar la oferta de mil 400 millones de dólares.

Sin embargo, todavía debe acreditarse documentalmente la existencia, vigencia y alcance económico del convenio, así como las condiciones específicas bajo las cuales Natures Agrimate habría comprometido los recursos.

¿Qué se conoce sobre Natures Agrimate y CIESA?

Natures Agrimate LLC tiene residencia en Arizona y registra actividades relacionadas con la agroindustria y la ganadería. La información disponible sobre la compañía no permite establecer públicamente el tamaño de su patrimonio, sus ingresos, activos o capacidad financiera real para aportar los recursos señalados en el documento.

Tampoco se ha acreditado públicamente que el fondo de hasta 6 mil millones de dólares haya sido constituido o que los recursos se encuentren disponibles para una operación relacionada con AHMSA.

CIESA, por su parte, cuenta con antecedentes registrales desde 2002 y en 2014 amplió su objeto social para incorporar actividades vinculadas con la exploración, extracción, procesamiento, fundición y comercialización de minerales.

José Arturo Domínguez Arteaga aparece relacionado con la representación de la empresa. Además, el 9 de septiembre de 2026 fue constituida en Morelia, Michoacán, CIESA Desarrollo, S.A. de C.V., sociedad vinculada con Domínguez Arteaga.

El objeto de esa nueva sociedad contempla actividades relacionadas con minería, hierro, acero, infraestructura, energía e ingeniería, además de la adquisición de instalaciones industriales y la contratación de financiamiento.

¿Está garantizado el financiamiento para AHMSA?

Hasta ahora, la información pública no permite determinar cuál sería la estructura financiera definitiva para cubrir los mil 400 millones de dólares ofrecidos por CIESA. Tampoco permite establecer que Natures Agrimate sea finalmente la fuente efectiva de esos recursos.

La propia empresa estadounidense sostiene que el acuerdo de financiamiento fue suscrito en 2025. No obstante, tampoco existe una resolución judicial pública que haya determinado la validez del contrato o establecido responsabilidades por el supuesto incumplimiento.

Los términos completos del convenio, las condiciones para disponer de los recursos y las obligaciones asumidas por cada una de las partes permanecen sin hacerse públicos en su totalidad.

Natures Agrimate sostiene que recurrirá a las vías civiles y mercantiles para exigir las consecuencias económicas que considere procedentes por el supuesto incumplimiento contractual.

Venta de AHMSA y MINOSA sigue sujeta a requisitos

Mientras tanto, la postura de CIESA continúa dentro del procedimiento judicial de AHMSA y MINOSA, sin que pueda considerarse concretada la compraventa.

La operación todavía depende del cumplimiento de los requisitos establecidos por el procedimiento concursal, particularmente la acreditación de la garantía, la solvencia y la disponibilidad de los recursos ofrecidos.

Hasta que esas condiciones sean acreditadas y la autoridad judicial determine lo conducente, la oferta de mil 400 millones de dólares permanece como una postura dentro del proceso de venta y no como una adjudicación definitiva de AHMSA y MINOSA.