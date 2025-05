 Señala diputada desacuerdo en organización de elección judicial

Aunque recalcó que es deber de los legisladores respetar la Constitución, la diputada Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta del Congreso del Estado, señaló que no está de acuerdo con la manera en que se organizan los comicios para elegir jueces y magistrados, cuya jornada electoral se realizará el próximo domingo.

“Esperamos que la ciudadanía se anime a participar, un proceso que muchos no estamos de acuerdo en la manera en que se ha destruido el Poder Judicial. Luego me dicen ‘Oye ¿pero cómo que Coahuila, si no están de acuerdo por qué hicieron la reforma?’, pues porque hay que respetar la Constitución”.

Recordó que a pesar de ello, la armonización de leyes en Coahuila para esta reforma fue considerada una de las mejores del país, evitando la infiltración de personas poco idóneas para los perfiles de jueces y magistrados.

Morales Núñez dijo que en Coahuila se votará de manera sencilla por una de las planillas en la boleta, mientras que la votación a nivel federal “será como jugar al Melate”.

Dijo que la oposición manifiesta de cámaras empresariales a esta elección de jueces y magistrados era de esperarse, pues ellos fueron los primeros en criticar cómo se hicieron las reformas.

“Está mal la manera en que se está haciendo, pero es constitucional. Y ante un estado de derecho tendremos que respetar la Constitución, y en este respeto hay un derecho de las personas a votar, no hay una obligación y cada quien ejerce este derecho de hacerlo o no, quienes estén interesados, invito a que ingresen a la página 'Conóceles', revisen perfiles y que vayan a votar”.

