Senador propone impulsar la alfabetización digital

La propuesta busca que la educación evolucione y permita a los estudiantes desenvolverse de manera crítica e informada en el mundo digital.

El Senador Luis Fernando Salazar presento una iniciativa para reformar la Ley General de Educación, con el objetivo de incorporar la alfabetización digital y la comprensión de entornos digitales e inteligencia artificial en la educación de niñas, niños y adolescentes en el país.

Esto debido al crecimiento del uso de internet, donde más del 80% de la población está conectada y los jóvenes pasan en promedio más de cuatro horas diarias en línea, el Senador destacó la urgencia de preparar a las nuevas generaciones para navegar el entorno digital de manera responsable.

“El acceso a la tecnología ya es una realidad. El reto ahora es que nuestras niñas, niños y adolescentes tengan las herramientas para entenderla, cuestionarla y usarla de forma segura”, afirmó Salazar.

La propuesta busca que la educación evolucione y se adapte a los cambios tecnológicos, integrando habilidades clave que permitan a los estudiantes desenvolverse de manera crítica e informada en el mundo digital. Entre los puntos destacados de la iniciativa se incluye la alfabetización digital como parte fundamental de la formación básica, asícomo la inclusión de contenidos sobre redes sociales, algoritmos e inteligencia artificial.

Además, se plantea fortalecer el pensamiento crítico frente a la información digital y promover la protección de datos personales y el uso responsable de plataformas. Para ello, se proponen reformas a los artículos 18 y 30 de la Ley General de Educación, con el fin de garantizar que estos contenidos sean parte de los planes y programas de estudio de manera progresiva.

El Senador Salazar subrayó que esta iniciativa no solo busca mejorar el uso de la tecnología, sino también formar ciudadanos digitales conscientes, capaces de identificar riesgos como la desinformación, el ciberacoso y la manipulación de información.

La implementación de esta propuesta será gradual, permitiendo la incorporación ordenada y progresiva de estos contenidos en el sistema educativo. Con esta iniciativa, el senador Luis Fernando Salazar reafirma su compromiso con una educación moderna que prepare a México para los desafíos del presente y del futuro digital.