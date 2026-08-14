Senador de Coahuila prepara 10 iniciativas para septiembre

Dentro de su agenda legislativa también se encuentra la situación de Altos Hornos de México (AHMSA) y las afectaciones económicas que enfrenta la Región Centro

El senador por Coahuila Gabriel Elizondo Pérez prepara 10 iniciativas de ley que presentará durante la primera semana de septiembre y que estarán enfocadas principalmente en seguridad, empleo, salud, educación y programas sociales.

El legislador explicó que las propuestas han sido trabajadas en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y a partir de reuniones con habitantes de colonias, barrios y ejidos, además de empresarios, integrantes de la sociedad civil, maestros, personal médico y otros sectores de Coahuila.

“Son 10 puntos, 10 iniciativas importantes que hemos venido rebotando con nuestro gobernador”, señaló.

Iniciativas abordarán seguridad, salud y educación

Elizondo adelantó que, además de los cinco temas prioritarios, las iniciativas contemplarán asuntos relacionados con niñas y niños, protección de animales y seguridad, aunque indicó que el contenido completo será presentado entre la última semana de agosto y los primeros días de septiembre.

El senador señaló que también llevará al Congreso federal experiencias aplicadas en Coahuila que, desde su perspectiva, han dado resultados en áreas como seguridad y educación.

“Esta coordinación que existe en materia de seguridad, en materia de educación, la gran estrategia del gobernador de Mejora Coahuila, no se ve en otras partes del país y eso es algo que tenemos que llevar por supuesto al Senado como un referente”, expresó.

AHMSA también forma parte de su agenda legislativa

Dentro de su agenda legislativa también se encuentra la situación de Altos Hornos de México (AHMSA) y las afectaciones económicas que enfrenta la Región Centro.

Elizondo informó que participa en la comisión especial para la atención de Altos Hornos y que ha sostenido reuniones con el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, empresarios y autoridades estatales para preparar puntos de acuerdo relacionados con la crisis.

Los planteamientos para la Región Centro también serán dados a conocer durante la primera semana de septiembre, una vez que sean presentados inicialmente ante la comisión correspondiente.