Senado vigilará proceso de subasta de AHMSA en Coahuila

Elizondo Pérez respaldó el llamado del gobernador Manolo Jiménez Salinas para que se concrete la rectificación y modernización del proyecto de la carretera 57

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El senador Gabriel Elizondo Pérez señaló que desde el Senado de la República se mantendrán vigilantes del proceso de subasta de Altos Hornos de México (AHMSA), cuya realización está en vías de anunciarse, al considerar que es fundamental conocer cómo se llevará a cabo la venta y garantizar una respuesta para los trabajadores y las familias que durante años dependieron de la economía generada por esta empresa.

El legislador indicó que, desde las comisiones en las que participa, estará atento al desarrollo del proceso y sostuvo que la situación de AHMSA representa una preocupación para la región. Asimismo, señaló que, desde su perspectiva, la empresa terminó destruida durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Respaldan modernización de la carretera 57

Por otra parte, Elizondo Pérez respaldó el llamado del gobernador Manolo Jiménez Salinas para que se concrete la rectificación y modernización del proyecto de la carretera 57, particularmente en el tramo conocido como Los Chorros.

Explicó que el proyecto ya se encuentra elaborado y que lo que falta es la autorización de los recursos por parte del Gobierno Federal para poder ejecutarlo, por lo que adelantó que desde el Senado impulsarán las gestiones necesarias para que el presupuesto sea aprobado.

Recordó que este tema fue planteado desde hace aproximadamente tres semanas y destacó que los accidentes y cierres en este punto generan largas filas de transporte de carga y pérdidas económicas para los sectores productivos.

Advierten riesgos y pérdidas humanas en Los Chorros

El senador enfatizó que, más allá del impacto económico, lo más preocupante son las constantes pérdidas humanas registradas en este tramo carretero, considerado uno de los puntos de mayor riesgo no solo de Coahuila, sino del país.

Por ello, consideró necesario que las autoridades federales den prioridad a la obra y se concrete una solución que permita mejorar las condiciones de seguridad y circulación en esta vía.