Senado prohíbe candidaturas con doble nacionalidad

El Senado de la República dio a conocer que se otorgaba licencia a la Senadora por Coahuila, Cecilia Guadiana, para ausentarse de la sesión

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En la jornada en la que se votó la prohibición de candidatos con doble nacionalidad, los Senadores morenistas de Coahuila mostraron las dos caras de la moneda: mientras Luis Fernando Salazar Fernández aplaudió y votó a favor de esta reforma, su correligionaria Cecilia Guadiana Mandujano solicitó licencia para ausentarse.

Con 86 votos a favor y 42 en contra, el Senado de la República aprobó la reforma constitucional para impedir que quienes aspiren a la Presidencia de la República, las gubernaturas o jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, cuenten con doble nacionalidad.

Cecilia Guadiana solicitó licencia para ausentarse

Por la mañana, a través de su cuenta de X, el Senado de la República dio a conocer que se otorgaba licencia a la Senadora por Coahuila, Cecilia Guadiana, para ausentarse de la sesión en la que se votaba esta iniciativa.

Guadiana Mandujano, quien aspiraba a ser candidata al Gobierno del estado, nació en Laredo, Texas, por lo que cuenta con esa doble nacionalidad que le impediría participar en la contienda.

Luis Fernando Salazar respaldó la reforma

Por su parte, el Senador Luis Fernando Salazar, quien también tiene aspiraciones a la candidatura de Morena para Coahuila, y ha mantenido una marcada distancia con Guadiana Mandujano, aplaudió la aprobación de la reforma, que será enviada a los Congresos estatales de todo el país para su aprobación.