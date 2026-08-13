Seis detenidos enfrentan denuncias por lesionar a policía

Durante una riña, una agente resultó lesionada, por lo que la corporación pidió a la Fiscalía proceder legalmente contra los responsables.

La Policía de Saltillo procedió legalmente por lesiones y daños contra seis personas detenidas durante la riña campal registrada el domingo 9 de agosto en la colonia La Minita, donde una agente resultó herida y dos patrullas fueron dañadas durante la intervención.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, informó que los seis detenidos permanecen a disposición del Ministerio Público y no han sido liberados.

¨Son seis personas las que están detenidas; no han sido liberadas. Van a esperar a que les abran un proceso¨, señaló.

La corporación solicitó que dentro de la investigación se consideren tanto las lesiones provocadas a la policía municipal como los daños ocasionados a dos unidades oficiales.



Garza Félix explicó que durante las detenciones una elemento de la corporación fue agredida y tuvo que ser trasladada inmediatamente para recibir atención médica.

La agente resultó lesionada con un objeto punzocortante, aunque el comisionado indicó que se encuentra fuera de peligro.



Tras conocer la agresión, Garza Félix instruyó al área jurídica de la Policía Municipal para coordinarse con la Fiscalía General del Estado y solicitar que quienes resulten responsables enfrenten el proceso correspondiente.

“No podemos permitir que nuestros elementos que ponen el orden, que salvaguardan la integridad de las personas, sean agredidos por personas en cualquier sector de la ciudad”, expresó.

El enfrentamiento también dejó dos patrullas con daños, por lo que esas afectaciones fueron incluidas dentro del procedimiento iniciado contra los detenidos.

El comisionado indicó que los vecinos que hayan sufrido daños en vehículos o viviendas durante la riña también pueden acudir ante el Ministerio Público para presentar su denuncia y reclamar las afectaciones, aprovechando que existen personas detenidas por estos hechos.

La intervención policial se produjo después de dos reportes recibidos durante el domingo. En el primero, elementos acudieron cuando comenzaban los conflictos y lograron disuadir a los participantes.

Sin embargo, aproximadamente una hora o una hora y media después, se recibió un segundo reporte. En esta ocasión, policías del sector poniente encontraron la riña activa y solicitaron la presencia del operativo coordinado con corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

Fue durante esa segunda intervención cuando se realizaron las seis detenciones y ocurrieron las agresiones contra los elementos municipales.

Garza Félix señaló que, según los reportes de los mandos policiales, detrás del enfrentamiento existiría una rivalidad entre grupos de diferentes sectores.

Después de la riña, la Policía Municipal reforzará la presencia en La Minita con operativos de día y de noche, además de recorridos para revisar puntos utilizados como lugares de reunión.

Los seis detenidos permanecen bajo responsabilidad del Ministerio Público mientras continúa la coordinación entre la Policía de Saltillo y la Fiscalía para determinar su situación jurídica.