Seguridad y desarrollo marcarán nuevo arranque en Ramos Arizpe

Con el respaldo de proyectos ya en marcha y una estrategia de seguridad fortalecida, Ramos Arizpe se prepara para iniciar el 2026 con una agenda enfocada en crecimiento, estabilidad y atención a las necesidades de las familias, afirmó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El edil señaló que el próximo año será clave para consolidar el rumbo del municipio, tras los avances registrados durante 2025 en materia de infraestructura, programas sociales, movilidad, salud y seguridad pública, lo que dijo permite arrancar un nuevo ciclo con bases más sólidas.

Entre los proyectos que marcaron el cierre del año destaca la puesta en operación del Centro de Control y Comando (C2), considerado un punto de inflexión en la estrategia de seguridad local.

La nueva infraestructura tecnológica permitió mejorar la vigilancia, la capacidad de respuesta y la coordinación con el C4 estatal, reforzando la prevención del delito y la atención ciudadana.

Gutiérrez Merino sostuvo que estos resultados han sido posibles con el trabajo conjunto del Gobierno del Estado y al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, una coordinación que también ha impactado en áreas como empleabilidad, atracción de inversiones y desarrollo social.

Durante 2025, el municipio también avanzó con la operación del C2, la primera Clínica de la Salud Popular, la Ruta Estudiantil, programas sociales, el impulso al campo y acciones para atender el abasto de agua, además del programa “Con Obra Tras Obra Ramos se Transforma”, con el que se ejecutaron proyectos de infraestructura en distintos sectores de la ciudad.

El alcalde aseguró que el reto para 2026 será dar continuidad a estos esfuerzos con un gobierno cercano y enfocado en resultados, manteniendo la colaboración con el sector industrial, empresarial y la ciudadanía, con el objetivo de fortalecer la calidad de vida y la confianza en el municipio.