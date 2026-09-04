Seguridad y cercanía con armadoras impulsan expansión industrial

Directivos destacaron la seguridad y la cercanía con armadoras tras una inversión superior a los 180 millones de pesos en la zona.

La seguridad, la ubicación estratégica y la cercanía con proveedores de las principales armadoras de México y Estados Unidos son factores que mantienen a Ramos Arizpe como un punto atractivo para la expansión industrial, señalaron directivos de una empresa que recientemente inauguró nuevas instalaciones en el municipio.

La ampliación representó una inversión superior a 180 millones de pesos y más de 350 empleos, y sus directivos aseguraron que las condiciones de operación encontradas en Ramos Arizpe permiten proyectar crecimiento a mediano y largo plazo.

Lorena Díaz Celestino, directora de planta, explicó que la presencia de grandes compañías y proveedores de la industria automotriz ha facilitado la integración de la empresa a la cadena productiva local.

“En Ramos hemos encontrado muy buenas empresas como GM, Motherson, Magna, todos ellos nos han abierto las puertas gracias a las recomendaciones de otros clientes”, señaló.

Agregó que también han encontrado facilidades para procesos como contratación de personal, expansión y vinculación con autoridades y otras compañías instaladas en la región.

Por su parte, Roberto Espinosa Castañeda, fundador de la empresa, destacó que la concentración de proveedores y manufactureras automotrices representa una ventaja logística para atender proyectos tanto en México como en Estados Unidos.

“La verdad es que es una ciudad que te pone todo de una manera que sí ayuda; aquí están todos los proveedores de las principales manufactureras de vehículos de México y Estados Unidos”, expresó.

Espinosa Castañeda consideró que otro elemento determinante es la seguridad, al permitir que trabajadores y operaciones se desarrollen con mayor estabilidad.

“Es una posición estratégica tanto geográficamente como también en el tema de seguridad, es una región que te permite trabajar, que la gente llegue a su trabajo sin eventualidad”, afirmó.

El empresario añadió que, incluso frente a escenarios de incertidumbre nacional o internacional, perciben en Coahuila y particularmente en la Región Sureste mayores condiciones de estabilidad y certeza para mantener inversiones.

La empresa había inaugurado previamente sus nuevas instalaciones en Ramos Arizpe, como parte de una expansión que fortalece su presencia dentro del corredor industrial de la región sureste de Coahuila.