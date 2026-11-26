En su tercer informe, el gobernador presentó un balance de los primeros 3 años de administración, con inversiones por $190,000 millones y 86,000 nuevos empleos

Con inversiones nacionales y extranjeras por 190 mil millones de pesos, proyectos que representan 86 mil nuevos empleos y recursos por 12 mil millones de pesos destinados a seguridad pública, el gobernador Manolo Jiménez Salinas presentó los principales resultados de los primeros tres años de su administración.

Durante su tercer informe ciudadano, realizado en Múzquiz, el mandatario estatal expuso los avances alcanzados en seguridad, desarrollo económico, infraestructura, educación, salud y programas sociales, así como los proyectos previstos para la segunda mitad de su sexenio.

Seguridad pública

En tres años, el Gobierno de Coahuila destinó 12 mil millones de pesos al fortalecimiento de la seguridad, con la construcción de 18 cuarteles y cinco arcos carreteros, la entrega de 568 patrullas, unidades tácticas y vehículos blindados, además de la instalación de más de mil cámaras de videovigilancia.

Jiménez Salinas destacó que Coahuila pasó del tercer lugar nacional en percepción de seguridad en 2024 al segundo en 2025 y al primero en 2026, de acuerdo con los resultados de la ENVIPE del INEGI citados durante su informe.

Inversión y generación de empleo

En materia económica, el mandatario reportó la llegada de 222 inversiones procedentes de 19 países, que representan 190 mil millones de pesos y 86 mil nuevos empleos.

Mediante la colaboración con Nacional Financiera, también se otorgaron financiamientos a 126 empresas coahuilenses para conservar más de dos mil 200 puestos de trabajo.

En Múzquiz se encuentra en construcción un parque industrial impulsado por la tribu Kikapú, con una inversión de 400 millones de pesos.

Infraestructura y megaobras

La inversión acumulada en grandes obras de infraestructura durante los primeros tres años de gobierno asciende a casi seis mil millones de pesos.

Entre los proyectos entregados destacan la modernización de la carretera Saltillo-Derramadero, el bulevar Las Torres en Saltillo y el Sistema Vial Abastos-Independencia en Torreón.

Para la segunda mitad de la administración, el Gobierno estatal contempla una inversión superior a los 14 mil millones de pesos mediante el programa Mega Obras Coahuila 2029, integrado por siete proyectos prioritarios de infraestructura vial y carretera.

Adicionalmente, el programa En Equipo le Entramos contempla una bolsa de tres mil millones de pesos para mejorar los servicios públicos de los 38 municipios.

Salud y atención a personas con discapacidad

En materia de salud, el gobernador reportó mejoras en los 133 centros de salud de la entidad y en los hospitales generales, un incremento del 70 por ciento en las consultas médicas y un abasto de medicamentos del 85 por ciento.

El programa Salud Popular brinda atención gratuita, medicamentos, estudios clínicos y cirugías a 40 mil adultos mayores y personas con discapacidad que carecen de seguridad social.

Asimismo, se destinaron 300 millones de pesos al programa Veamos la Discapacidad, que contempla apoyos económicos, equipamiento de centros de rehabilitación y la adquisición de 45 nuevas unidades UNEDIF.

Educación

Durante 2026 se puso en marcha un programa para construir 100 techumbres escolares y 16 nuevas preparatorias en las diferentes regiones de Coahuila.

El balance educativo incluye la entrega de útiles escolares gratuitos a 500 mil estudiantes, uniformes y zapatos a 91 mil alumnos, así como transporte escolar gratuito en 78 comunidades.

El programa Level Up alcanza a más de 364 mil estudiantes con la enseñanza del inglés, mientras que Internet Rural beneficia a más de 16 mil alumnos de 200 escuelas ejidales.

Desarrollo social y apoyo al campo

A través de Mejora Coahuila, el Gobierno estatal reportó más de 50 programas sociales con alcance a más de 500 mil familias, además de nueve mil familias beneficiadas mediante programas de escrituración y cuatro mil 500 personas incorporadas al programa de empleo temporal en 19 municipios.

En el sector agropecuario, se respaldó la siembra de más de 75 mil hectáreas con semilla forrajera, en beneficio de más de 19 mil productores, mientras que el programa de mejoramiento genético permitió la adquisición de mil 865 sementales.

Al concluir la primera mitad de su administración, Jiménez Salinas reconoció que todavía existen asuntos pendientes y estableció como prioridades para los próximos tres años la continuidad de la estrategia de seguridad, la ejecución de grandes obras y el fortalecimiento de los servicios públicos en los municipios.