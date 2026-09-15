Seguridad fortalece el turismo y los eventos en Coahuila

El mandatario estatal resaltó que Coahuila se mantiene entre los cinco estados más seguros del país, de acuerdo con indicadores del INEGI

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La seguridad se ha convertido en uno de los principales factores para fortalecer el turismo y atraer eventos de talla nacional e internacional a Coahuila, destacó el gobernador Manolo Jiménez Salinas, durante una reunión con notarios del estado en el marco de la celebración del Mes del Testamento.

Coahuila destaca entre los estados más seguros del país

El mandatario estatal resaltó que Coahuila se mantiene entre los cinco estados más seguros del país, de acuerdo con indicadores del INEGI, condición que, dijo, genera confianza entre visitantes, organizadores y familias para acudir a las actividades que se realizan en las distintas regiones. Como ejemplo, mencionó la Copa del Mundo de Tiro con Arco, que durante el fin de semana reunió a los 32 mejores arqueros del mundo y generó una importante asistencia de familias y visitantes.

Jiménez Salinas destacó que un estado seguro no solamente permite que los eventos se desarrollen en tranquilidad, sino que también se traduce en beneficios para hoteles, restaurantes y prestadores de servicios. Señaló que tanto el Mundial de Tiro con Arco como la Cabalgata de Sabinas concluyeron con saldo blanco y dejaron una importante afluencia en la Región Carbonífera.

Seguridad impulsa el turismo y la actividad económica

Ante los notarios, el gobernador sostuvo que mantener las condiciones de seguridad permite a Coahuila seguir compitiendo por eventos deportivos, turísticos y recreativos de gran nivel, al generar un círculo que favorece la llegada de visitantes, impulsa la actividad económica y fortalece la imagen del estado como un destino confiable para realizar este tipo de actividades.