Seguridad es gracias a coordinación de tres niveles: Javier Díaz

El alcalde de Saltillo afirmó que no se debe bajar la guardia y que el compromiso es mantener los niveles de seguridad, no solo en Saltillo, en todo Coahuila

Luego de que el INEGI reafirmara por tercera ocasión que Saltillo es la capital más segura del país, el edil saltillense, Javier Díaz González, destacó que este logro es resultado del trabajo conjunto entre las corporaciones municipales, la Policía del Estado y las fuerzas del orden federales.

Agregó que no se debe bajar la guardia y que el compromiso es mantener estos niveles de seguridad, no solo en Saltillo, sino en todo Coahuila, que hasta hoy se mantiene como un sinónimo de tranquilidad para sus habitantes.

Asimismo, reconoció los esfuerzos y estrategias implementadas por el gobernador Manolo Jiménez para fortalecer la seguridad en la entidad y garantizar la paz de las familias coahuilenses.