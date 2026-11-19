A diferencia de la primera jornada, en esta ocasión también intervinieron peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias

La segunda jornada de inspecciones en un terreno de Monclova, donde se realizan trabajos para buscar posibles restos de personas desaparecidas, terminó sin resultados positivos en materia biológica. Los integrantes del colectivo de madres buscadoras y personal especializado encontraron más de 30 casquillos sin percutir, además de proyectiles de arma de fuego y otros objetos relacionados con armamento.

Los indicios balísticos localizados durante las actividades corresponden, de manera preliminar, a municiones utilizadas por armas largas, principalmente del tipo empleado por fusiles AK-47. Entre los objetos recuperados también aparecieron una hebilla y diversas piezas metálicas que aparentemente formaban parte de correas para portar armas de fuego.

Rocío de Jesús, vocera del colectivo de madres buscadoras “En Busca de Nuestros Desaparecidos” de la Región Centro de Coahuila, informó que este miércoles se repitieron los hallazgos de material balístico. A diferencia de la primera jornada, en esta ocasión también intervinieron peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes para documentar y recoger las evidencias.

Los trabajos comenzaron el martes 17 de noviembre, con la participación de familiares de personas desaparecidas y representantes de organismos especializados en búsqueda e identificación humana. Durante las primeras inspecciones fueron encontrados numerosos casquillos de arma larga, incluido uno percutido de diferente calibre, además de otros objetos que quedaron bajo resguardo para su análisis.

En esa primera jornada se revisaron dos sectores del terreno considerados de interés para las labores de búsqueda. La inspección del primer punto se extendió entre dos horas y media y tres horas, mientras que la revisión del segundo lugar duró aproximadamente 40 minutos. Ambos sitios quedaron sujetos a nuevas intervenciones para ampliar la exploración y descartar posibles indicios de inhumaciones clandestinas.

Búsqueda de desaparecidos en Monclova seguirá con nuevas inspecciones

En las actividades participa Nancy Elizabeth Ramón Hernández, presidenta del colectivo, junto con representantes de seis instituciones vinculadas con las labores de búsqueda e identificación de personas. Entre los participantes se encuentran Jesús Esparza, de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Coahuila, y Dolores Dávalos, del Centro Regional de Identificación Humana (CRIH).

La intervención de estas dependencias busca determinar si existen restos humanos, material biológico o evidencias que permitan identificar posibles lugares de disposición clandestina de cuerpos. Las inspecciones se desarrollan mediante revisiones sistemáticas del terreno, con acompañamiento de las familias buscadoras y personal responsable de documentar cualquier hallazgo.

Aunque durante las dos jornadas se recuperaron diversos objetos relacionados con armas de fuego, hasta ahora no se han localizado restos humanos ni muestras biológicas. Las evidencias balísticas deberán ser sometidas a los procedimientos de documentación y análisis correspondientes, pues su presencia no permite establecer por sí misma que el predio haya sido utilizado para ocultar cuerpos.

Rocío de Jesús indicó que las actividades se reanudarán este jueves para continuar con la revisión de los sectores pendientes. El colectivo también contempla extender los trabajos hasta el viernes, aunque esa posibilidad todavía se encontraba en evaluación al concluir las inspecciones de este miércoles.

Madres buscadoras piden información sobre otros terrenos de interés

La vocera explicó que las jornadas de búsqueda en campo requieren identificar previamente terrenos y ubicaciones donde pudiera existir información relacionada con personas desaparecidas. Por esta razón, el colectivo mantiene abierta la recepción de reportes ciudadanos sobre espacios que puedan ser incorporados a futuras intervenciones, siempre mediante la coordinación con las autoridades especializadas.

La intención es ampliar las inspecciones a otros lugares de la Región Centro de Coahuila y evitar que las labores se concentren únicamente en los terrenos actualmente identificados. La información que proporcionen ciudadanos o personas con conocimiento de posibles sitios de inhumación será evaluada para determinar su utilidad en las investigaciones y organizar nuevas jornadas.

Rocío de Jesús destacó la importancia de comunicar cualquier dato sobre terrenos o puntos donde pudieran existir indicios relacionados con personas desaparecidas. Los reportes pueden hacerse llegar al colectivo o difundirse mediante los medios de comunicación, para que las autoridades correspondientes conozcan la información y valoren la posibilidad de intervenir esos espacios.

Mientras continúan las inspecciones en el predio de Monclova, las madres buscadoras mantendrán su participación junto con el CRIH y las dependencias estatales. Por ahora, los resultados de las dos jornadas se concentran en el hallazgo de casquillos, proyectiles y piezas metálicas, sin evidencia biológica que confirme la existencia de fosas clandestinas.