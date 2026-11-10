Seguirá tras las rejas imputada por muerte de Rocky en Saltillo

La procesada continuará internada en el penal femenil de Saltillo tras desestimarse el argumento de atención a sus dos hijos menores.

La posibilidad de que Liliana “N” abandonara el penal femenil de Saltillo para enfrentar su proceso desde casa quedó descartada, luego de que una jueza negara la petición presentada por su defensa. La imputada, relacionada con el caso del canino Rocky, permanecerá bajo prisión preventiva justificada en el centro penitenciario mientras continúa el procedimiento judicial en su contra.

Durante la audiencia de revisión de medidas, sus abogados solicitaron modificar la medida cautelar y argumentaron la necesidad de que la procesada pudiera atender a sus dos hijos menores de edad. Sin embargo, la autoridad judicial determinó que debía mantenerse el internamiento preventivo para garantizar el desarrollo del proceso legal. El expediente está directamente vinculado a las severas lesiones que sufrió Rocky, un perro de la raza Gran Pirineo, quien presuntamente fue arrastrado por una camioneta en julio pasado y posteriormente perdió la vida a causa de la gravedad de las heridas.

Fallo del juzgado ratifica la prisión preventiva en el proceso penal

La ratificación de la medida cautelar reforzó el reclamo de justicia para las víctimas de maltrato animal y generó reacciones de satisfacción entre integrantes de colectivos y asociaciones defensoras de los derechos de los animales, quienes reiteraron que mantendrán su exigencia de castigo ejemplar ante la crueldad ejercida contra las mascotas.

Esta resolución judicial ocurre días después de que los restos de Rocky fueran entregados a sus tenedores responsables, tras permanecer varios meses bajo resguardo pericial en el Servicio Médico Forense, para recibir finalmente una despedida digna mediante servicios funerarios especializados para mascotas.