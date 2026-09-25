SEDU cierra presunta difamación de maestros en Secundaria 2

Hugo Lozano, subsecretario de Educación en Coahuila, informó que no se aplicaron suspensiones a los estudiantes involucrados en el reto viral

Sin suspensiones ni sanciones escolares y con un esquema centrado en orientación a estudiantes y acuerdos con padres de familia, la Secretaría de Educación de Coahuila dio por concluida la atención al caso de la Secundaria General Número 2 “Benemérito de las Américas”, donde alumnos participaron en un reto viral que derivó en publicaciones y señalamientos contra maestros del plantel.

Hugo Lozano, subsecretario de Educación en Coahuila, explicó que los hechos ocurrieron alrededor del 25 de agosto, antes del inicio formal del ciclo escolar, y desde entonces se trabajó con estudiantes, docentes y familias para atender las consecuencias de lo difundido en redes sociales.

“Se trabajó sobre el tema, ya tuvieron el acercamiento con los padres de familia, se firmaron acuerdos, compromisos con ellos y la escuela está operando de manera normal”, señaló.

El funcionario descartó que se hayan aplicado suspensiones y sostuvo que la decisión fue privilegiar la orientación de los adolescentes sobre las repercusiones que puede tener el uso inadecuado de plataformas digitales.

"No, como tal no. Se trabajó con ellos. Más que suspensión, se trata de orientación”, explicó.

Lozano señaló que parte de las publicaciones relacionadas con el reto viral fueron realizadas durante la madrugada y fuera del plantel, por lo que los compromisos asumidos también incluyen una mayor supervisión de madres y padres de familia sobre el uso de teléfonos celulares y redes sociales.

La SEDU mantiene además actividades socioemocionales dentro de la secundaria. El subsecretario informó que recientemente se trabajó con alumnos y maestros mediante el programa ABC de las emociones, con participación de la comunidad escolar.

Reconoció que este tipo de publicaciones pueden complicar la atención de denuncias reales, debido a que cualquier señalamiento relacionado con amenazas, violencia u otras conductas debe activar protocolos y ser investigado hasta descartar riesgos.

Lozano insistió en que la estrategia de la Secretaría será continuar con acciones preventivas y de educación digital, especialmente ante la facilidad con la que retos y contenidos pueden propagarse entre adolescentes mediante redes sociales.

La Secundaria 2 opera actualmente con normalidad, mientras los acuerdos alcanzados con alumnos, docentes y padres de familia permanecen como parte del seguimiento interno al caso.