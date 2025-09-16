Secundaria Técnica 56 en saltillo celebra su 40 aniversario

La Escuela Secundaria Técnica No. 56, bajo la dirección de Janet Imelda Calvillo Carbajal, celebró su 40 aniversario con un evento conmemorativo en el que se llevaron a cabo honores especiales y la entrega de reconocimientos.
Durante la ceremonia se destacó la trayectoria de la institución en la formación académica de varias generaciones de estudiantes, así como el esfuerzo de docentes y personal que han contribuido a su desarrollo a lo largo de estas cuatro décadas.
El acto incluyó la presencia de autoridades escolares, alumnos y exalumnos, quienes participaron en un programa que buscó resaltar la importancia de la educación técnica en la región.
Alumnos que actualmente cursan en la institución manifestaron sentirse orgullosos de pertenecer a una escuela con historia y tradición.
“Es un honor estar en una secundaria que ha formado a tantas personas, aquí no solo aprendemos materias, también nos enseñan valores”, expresó una estudiante de tercer grado.
Exalumnos que asistieron al evento compartieron sus experiencias y recuerdos. “En esta escuela pasé algunos de los mejores años de mi vida, los conocimientos que adquirí aquí fueron clave para continuar con mi preparación académica y profesional”, señaló un exalumno de la generación 1995.
Por su parte, docentes resaltaron el compromiso de la comunidad educativa. “Lo más valioso es ver cómo los estudiantes logran sus metas y regresan a compartir sus logros con nosotros”, comentó una profesora con más de 20 años de servicio.
El evento concluyó con un convivio en el que se reunieron generaciones pasadas y presentes, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la identidad de la comunidad escolar.