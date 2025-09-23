Secundaria Margarita Maza inaugura Centro de Paz Escolar

La Escuela Secundaria Técnica del Estado “Margarita Maza de Juárez” de Saltillo inauguró su propio Centro de Paz Escolar

En el marco del Día Internacional de la Paz, la Escuela Secundaria Técnica del Estado “Margarita Maza de Juárez” de Saltillo inauguró su propio Centro de Paz Escolar, sumándose a un total de 11 espacios similares que abrirán sus puertas en escuelas de la región sureste de Coahuila.

El evento contó con la presencia de autoridades estatales como el secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, y la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés.

Durante la ceremonia también se entregaron constancias a los primeros 29 alumnos que concluyeron su formación como "Impulsores de Paz".

El nuevo Centro de Paz Escolar es un espacio lúdico-pedagógico destinado a fomentar la mediación escolar y el diálogo como herramientas para la resolución de conflictos.

Este lugar permitirá a los estudiantes trabajar en proyectos de difusión y promoción de la Cultura de Paz, fortaleciendo su sentido de pertenencia e identidad con la comunidad escolar.

La iniciativa ha sido bien recibida por los alumnos, quienes mostraron su entusiasmo al integrarse activamente al programa, incluso participando en la convocatoria para la siguiente generación que iniciará formación en octubre.

Autoridades estatales destacaron que esta estrategia educativa no solo fortalece el desarrollo social y emocional de los estudiantes, sino que representa un modelo a seguir para la construcción de comunidades más armónicas y respetuosas.

Se anunció que entre el 22 y el 30 de septiembre se llevarán a cabo ceremonias similares en otras diez escuelas, como parte de un esfuerzo regional por sembrar la paz desde las aulas.