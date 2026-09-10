Secundaria de Ramos Arizpe protesta por retraso en obra

Maestros de la Secundaria General 3 iniciaron labores bajo protesta ante la falta de conclusión de los trabajos de remodelación de la techumbre

Maestros de la Secundaria General número 3 “Carlos Alberto Madrazo Becerra”, en Ramos Arizpe, comenzaron a trabajar bajo protesta luego de que la obra de construcción y remodelación de la techumbre no fuera concluida este miércoles 9 de septiembre, fecha que originalmente había sido establecida para su entrega.

La comunidad escolar colocó una lona en el acceso al plantel en la que manifiesta su inconformidad y advierte sobre los riesgos que representa mantener simultáneamente los trabajos de construcción y las actividades escolares.

La obra está a cargo del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa, ICIFED, encabezado por Julio Long, y originalmente se había informado a la escuela que los trabajos quedarían concluidos antes del regreso presencial de los estudiantes.

Dora Torres Mendoza, subdirectora del turno matutino, explicó que el plantel inició el ciclo escolar trabajando en línea debido precisamente a la construcción de la techumbre.

“Cuando ya íbamos a iniciar las clases, el 31 de agosto, nos dijeron que hasta el día nueve nos íbamos a ir en línea porque ese día nos iban a entregar ya la techumbre”, explicó.

Sin embargo, al llegar la fecha prevista, la obra continúa inconclusa y el ingeniero Francisco Cepeda, encargado de los trabajos, informó a la escuela que todavía podrían requerirse entre tres y cuatro semanas para terminar.

Ante esta situación, autoridades educativas autorizaron que las clases presenciales se reanudaran este miércoles, mientras los trabajos continúan dentro del plantel.

Torres Mendoza señaló que los docentes decidieron colocar la protesta para dejar constancia de su preocupación ante cualquier incidente que pudiera registrarse.

“Los maestros estuvieron un poco inquietos y de hecho por eso es la lona. Sobre todo para que, si llegara a pasar un accidente, que Dios no lo quiera, no nos echen la culpa”, expresó.

La manta exige garantizar condiciones seguras para estudiantes y trabajadores, supervisión de las autoridades competentes, medidas preventivas mientras continúa la obra y que las instalaciones sean seguras antes de exponer nuevamente a la comunidad escolar.

La subdirectora aseguró que durante las vacaciones se había informado que los trabajos avanzarían para concluir antes del regreso a clases, pero señaló que durante ese periodo prácticamente no hubo actividad constante.

“Nos habían dicho que se iba a trabajar todas las vacaciones para cuando regresáramos ya estuviera listo, pero en todas las vacaciones no vinieron a trabajar. Tendrán como unas tres semanas y cuando vienen nada más viene uno o dos”, afirmó.

El retraso también mantiene inutilizable buena parte del patio escolar, lo que impide realizar honores a la bandera, clases de educación física y otros proyectos planeados para desarrollarse en espacios abiertos.

La secundaria opera en dos turnos, por lo que docentes consideran que el riesgo permanece durante prácticamente toda la jornada mientras los trabajos continúen.

Torres Mendoza pidió que la obra sea concluida cuanto antes y que se cumpla con las condiciones de seguridad ofrecidas a la comunidad escolar.