Secretaría del Trabajo reubicará a trabajadores liquidados de GM

La Secretaría del Trabajo de Coahuila inició un operativo para reubicar laboralmente a los 1,900 trabajadores que fueron liquidados por General Motors el pasado viernes 16 de enero, confirmó la titular de la dependencia, Nazira Zogbi Castro.

La funcionaria detalló que, tras la notificación oficial por parte de la empresa, se activaron de inmediato las instrucciones del gobernador para coordinar acciones con cámaras empresariales, sindicatos y municipios de la Región Sureste, con el objetivo de generar una bolsa de trabajo unificada y ampliar la oferta de vacantes disponibles.

Como parte de esta estrategia, se anunció que la primera feria de empleo del año se realizará el viernes 30 de enero en el Centro de Convenciones de Canacintra, en Saltillo, donde se busca alcanzar al menos mil vacantes, cifra que se incrementó debido a esta situación laboral. Zogbi Castro explicó que inicialmente se tenían previstas menos plazas, pero con la suma de nuevas empresas ya se trabaja para superar ese objetivo.

Indicó que desde el mismo día del anuncio se distribuyó información directa a los trabajadores liquidados, incluyendo volantes con la fecha de la feria, datos de registro y teléfonos de contacto, para que puedan iniciar su proceso de reincorporación laboral de inmediato.

Sobre el impacto en la cadena de proveedores de GM, la secretaria señaló que se mantiene un análisis en curso, ya que el ajuste corresponde a un turno específico de producción. Precisó que se solicitó información directa tanto a la empresa como a sus proveedores para evitar estimaciones imprecisas y conocer con exactitud si habrá afectaciones adicionales.

Zogbi Castro informó que también se pidió a General Motors el perfil completo de los 1,900 trabajadores —edad, escolaridad, experiencia laboral y especialidad— para diseñar estrategias de colocación más precisas y acordes al mercado laboral actual. Añadió que algunos trabajadores que están próximos a jubilarse recibirán acompañamiento especial a través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para agilizar sus trámites de pensión.

La secretaria subrayó que todos los trabajadores fueron liquidados conforme a la ley, recibiendo el pago completo de su finiquito el mismo día de la baja, con presencia de personal de la Procuraduría del Trabajo para atender dudas y brindar asesoría inmediata.

Finalmente, reconoció que aunque el ajuste laboral impacta principalmente al sector manufacturero y automotriz, no se trata de una situación exclusiva de Coahuila, sino de un fenómeno asociado al comportamiento del mercado global, recordando que otros estados como Nuevo León, Chihuahua y Baja California registraron pérdidas de empleo mayores en el mismo periodo.