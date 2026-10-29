Secretaría de las Mujeres promueve denuncias penales por acoso

La secretaria Mayra Valdés ofreció asesoría jurídica y acompañamiento psicológico a alrededor de 60 alumnas de la comunidad estudiantil de los Burros Pardos

La Secretaría de las Mujeres de Coahuila promoverá la presentación de denuncias penales por presuntos casos de acoso sexual y otras formas de violencia señalados por estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS), quienes participan en la manifestación para exigir atención a las inconformidades de la comunidad estudiantil de los Burros Pardos.

La titular de la dependencia, Mayra Valdés, sostuvo una reunión con alrededor de 60 alumnas del Tecnológico, quienes expusieron casos relacionados con presuntas conductas de acoso y hostigamiento por parte de docentes y compañeros, algunos de los cuales ya han sido denunciados mediante procedimientos administrativos internos.

La funcionaria explicó que las quejas presentadas ante las autoridades educativas no impiden que las afectadas recurran también a la vía penal, cuando los hechos denunciados puedan constituir delitos, por lo que ofreció orientación especializada para que conozcan sus derechos y las alternativas legales disponibles.

Para facilitar la atención, puso a disposición de las estudiantes un equipo de abogadas de las mujeres que podría trasladarse hasta las instalaciones del Tecnológico para brindar asesoría jurídica y acompañamiento a quienes decidan presentar una denuncia ante el Ministerio Público.

Además, las alumnas podrán acudir a los Centros LIBRE o al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, donde recibirán atención psicológica y orientación legal en condiciones de mayor privacidad.

Durante la reunión, las jóvenes expusieron el caso de una estudiante deportista que denunció presunto acoso por parte de su expareja e intimidaciones relacionadas con integrantes de su equipo. Mayra Valdés informó que la afectada ya cuenta con medidas de protección, pero señaló que las conductas denunciadas aparentemente han continuado.

La secretaria explicó que será necesario revisar las circunstancias del caso para determinar si existe un incumplimiento de las medidas de protección, situación que podría constituir un delito y requerir la intervención de las autoridades correspondientes.

Otro de los señalamientos fue el presunto ingreso de una persona con arma blanca al plantel. Valdés reconoció que desconocía este incidente y confirmó que la Subsecretaría de Seguridad Pública de Coahuila recibió la información proporcionada por las estudiantes para darle seguimiento.

Como parte de los acuerdos, la Secretaría de las Mujeres establecerá un grupo de WhatsApp con las alumnas para mantener comunicación directa, atender nuevos reportes y revisar el avance de los casos. También se contempla realizar una nueva reunión de trabajo entre el 29 y el 30 de octubre.

Las estudiantes solicitaron instalar un Punto Violeta dentro del Tecnológico, con el propósito de contar con un espacio seguro para recibir orientación y canalizar denuncias. La funcionaria se comprometió a gestionar su autorización con la dirección del plantel, definir una ubicación accesible y proporcionar la capacitación necesaria.

Asimismo, las jóvenes plantearon conformar una unidad de género estudiantil que permita dar seguimiento a las denuncias y desarrollar acciones preventivas. Valdés informó que su dependencia ha colaborado en la implementación de más de 100 unidades de género y ofreció acompañamiento para establecer un mecanismo similar en el tecnológico.

La secretaria también acordó impulsar capacitaciones sobre masculinidades positivas, acoso y hostigamiento sexual, además de revisar la solicitud de un espacio para un tendedero público de denuncias. Aclaró que las sanciones administrativas corresponden a las autoridades escolares, mientras que su dependencia mantendrá el acompañamiento jurídico y psicológico a las alumnas de los Burros Pardos que participan en la manifestación.