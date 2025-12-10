Se vuelca cisterna de aguas negras en Parque Industrial

El conductor de la pipa no presentó lesiones, luego de protagonizar este fuerte accidente en el municipio de Ramos Arizpe

Una cisterna dedicada al desazolve de aguas negras volcó la mañana de este martes en el Bulevar Industria de la Transformación, dentro del Parque Industrial Pideco, sin que se registraran personas lesionadas.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe atendieron el incidente y controlaron un derrame de diésel y aceite provocado por el accidente.

De acuerdo con el personal de emergencia, la unidad perteneciente a la empresa Marshall circulaba por la zona cuando, al tomar una curva aparentemente a alta velocidad, el conductor perdió el control, lo que ocasionó que la cisterna quedara recostada sobre el lado del chofer.

El operador, un hombre que se identificó como conductor de la pipa, fue valorado en el sitio por paramédicos de la unidad 482. y afortunadamente no presentó lesiones, por lo que decidió no ser trasladado a un hospital, permaneciendo en el lugar para colaborar con las autoridades y la empresa responsable.

Personal de Bomberos informó que, tras la volcadura, se registró un derrame activo de diésel y aceite de motor que afectó aproximadamente 90 metros lineales de la vialidad.

Elementos de la unidad 422 procedió a contener el derrame y a cortar la energía del tractocamión como medida de seguridad.

Minutos más tarde, los cuerpos de emergencia confirmaron que el derrame quedó completamente controlado y la zona se mantuvo bajo vigilancia, mientras se realizaron las maniobras de retiro de la unidad volcada.

Autoridades municipales reiteraron el llamado a extremar precauciones en áreas industriales, donde el tránsito de vehículos pesados es constante y los riesgos ante maniobras bruscas son mayores.