Se salva vendedor tras fuerte accidente en Bellavista

Tras el choque, ambas unidades se proyectaron contra la fachada de un domicilio, dañando también una camioneta estacionada

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Se salvó de morir, pero perdió su mercancía, luego de ser testigo y víctima colateral de un aparatoso accidente registrado la tarde de este jueves en la colonia Bellavista, donde dos mujeres resultaron lesionadas de consideración y se generaron cuantiosos daños materiales.

Falla mecánica provoca choque

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Javier Mina y General Carlos Fuero, cuando el conductor de un camión de la ruta 17, identificado como Delfino, de 57 años, presuntamente sufrió una falla mecánica e impactó de frente a un vehículo Chevrolet Aveo.

Tras el choque, ambas unidades se proyectaron contra la fachada de un domicilio, dañando también una camioneta estacionada y arrollando a un vendedor de artesanías que se encontraba en su triciclo.

Atienden a lesionados en el lugar

Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención a los afectados, trasladando a las dos mujeres lesionadas a un hospital, mientras que alrededor de 15 personas fueron valoradas en el sitio sin necesidad de traslado.

Vendedor pierde mercancía y detienen a chofer

El vendedor logró salvar la vida, aunque perdió toda su mercancía, mientras que el chofer del camión fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para responder por los daños y las lesiones ocasionadas.