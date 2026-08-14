Se reúnen dirigentes de trabajadores del campo e industria

El dirigente de la UNTA en Coahuila y el líder nacional de la CTM, sostuvieron una reunión donde coincidieron en su visión de respaldar a los trabajadores

Con una visión compartida de respaldo a los trabajadores y a los sectores que más lo necesitan, se reunieron José Luis López Cepeda, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) en Coahuila de JLL, y Tereso Medina Ramírez, dirigente nacional de la CTM.

Ambos líderes intercambiaron puntos de vista y analizaron proyectos encaminados a fortalecer el apoyo a trabajadores del campo, la industria y comunidades urbanas.

López Cepeda destacó que durante 26 años de trabajo al frente de la UNTA JLL ha mantenido como prioridad la atención y defensa de las necesidades de los trabajadores del campo y de distintos sectores sociales.

Señaló que estos principios coinciden con los que impulsa Medina Ramírez desde la CTM, por lo que existe disposición para generar una mayor colaboración entre ambas organizaciones en beneficio de quienes requieren respaldo.

Al finalizar el encuentro, los dirigentes sellaron con un apretón de manos el compromiso de mantener una relación de trabajo y establecer sinergias entre la CTM y la UNTA de Coahuila. JLL