Este viernes 20 de noviembre se registró un incendio de grandes proporciones en la planta Magneti Marelli, en Derramadero, al sur de Saltillo.

Un incendio de grandes proporciones se registra la mañana de este viernes 20 de noviembre en la planta industrial Magneti Marelli, ubicada en el sector de Derramadero, al sur de Saltillo, donde reportes preliminares señalan que el fuego ha afectado aproximadamente una cuarta parte de las instalaciones.

La emergencia fue reportada alrededor de las 06:06 horas, lo que movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos de Saltillo y brigadas de respuesta industrial para combatir las llamas y evitar que el incendio se extienda hacia otras áreas del complejo.

De acuerdo con la información inicial, el siniestro se concentra aparentemente en una zona de almacenamiento o proceso industrial donde se encuentran materiales plásticos que están siendo consumidos por el fuego.

Los primeros reportes estiman que las llamas han alcanzado aproximadamente el 25 por ciento de las instalaciones de la planta, aunque se trata de una evaluación preliminar mientras continúan los trabajos de atención a la emergencia.

Para combatir el incendio fueron desplegadas tres unidades del Cuerpo de Bomberos de Saltillo, una de ellas perteneciente a la estación de Derramadero y otras dos procedentes de la Estación 2, que acudieron como refuerzo ante la magnitud del siniestro.

A las labores también se incorporaron brigadas internas de emergencia y personal especializado de empresas vecinas que forman parte del Comité Local de Ayuda Mutua (CLAM) de Derramadero.

Este mecanismo de colaboración permite que las industrias de la zona compartan personal y recursos de respuesta ante emergencias que requieren apoyo adicional, particularmente en situaciones relacionadas con incendios industriales.

Los equipos de emergencia trabajan de manera coordinada para contener el avance de las llamas dentro de la planta y reducir el riesgo de propagación hacia otras áreas de las instalaciones.

La presencia de materiales plásticos en la zona afectada representa un factor relevante para las maniobras de combate, debido a las características de combustión de este tipo de productos.

El incendio permanece en atención por parte de los cuerpos de emergencia, mientras se realizan las labores necesarias para controlar el fuego y evaluar las afectaciones en el complejo industrial.