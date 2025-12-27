Se prolonga huelga en Monte de Piedad; habilitan pagos externos

El cierre de sucursales del Monte de Piedad podría extenderse durante lo que resta de 2025 y prolongarse hasta los primeros meses de 2026

El conflicto laboral en el Nacional Monte de Piedad continúa sin solución tras más de tres meses de huelga, periodo en el que sus sucursales permanecen cerradas a nivel nacional, incluidas las ubicadas en Monclova y Saltillo.

Aunque no hay atención presencial, la institución ya activó mecanismos para que los usuarios puedan cubrir refrendos a través de bancos y tiendas de conveniencia, lo que ha generado molestia entre los trabajadores en paro.

Personal sindicalizado denunció que no han recibido sueldos, prestaciones ni el pago de ahorros, situación que mantiene estancadas las negociaciones y refuerza la decisión de no reabrir las casas de empeño.

Indicaron que, hasta ahora, no existe un acercamiento formal que permita destrabar el conflicto, por lo que los servicios presenciales continúan suspendidos, afectando a clientes que dependen de estos trámites.

De acuerdo con estimaciones de los propios trabajadores, el cierre de sucursales podría extenderse durante lo que resta de 2025 y prolongarse hasta los primeros meses de 2026.

Mientras tanto, el Nacional Monte de Piedad mantiene operaciones limitadas mediante plataformas de pago externas, lo que le permite seguir recibiendo ingresos en medio de un conflicto laboral que permanece sin avances visibles.