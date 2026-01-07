Se presenta nuevo retraso en la subasta de AHMSA

La solicitud de prórroga plantea la necesidad de diferir tanto la convocatoria de la subasta como la posterior venta de la siderúrgica y activos productivos

La subasta de Altos Hornos de México volvió a ser pospuesta luego de que la sindicatura a cargo del procedimiento solicitó formalmente una prórroga al Juzgado Segundo de Distrito en materia de Concursos Mercantiles, lo que impidió la publicación de la licitación programada para este martes conforme al calendario judicial.

La solicitud fue presentada por el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez, sin detallar el número de días requeridos, y plantea al tribunal federal la necesidad de diferir tanto la convocatoria de la subasta como la posterior venta de la siderúrgica y sus activos productivos.

El retraso se dio en medio de una falta de comunicación oficial, ya que primero se difundió la agenda del procedimiento y posteriormente se conoció su suspensión, sin que el síndico lo informara oportunamente, pese a su compromiso previo de mantener total visibilidad del proceso ante los involucrados.

De acuerdo con el calendario aprobado por el juzgado, este martes debía publicarse la licitación con las correcciones previamente ordenadas, a fin de que los posibles inversionistas conocieran las condiciones definitivas de la almoneda.

No obstante, la petición de prórroga interrumpió el procedimiento, dejando en pausa una de las etapas más relevantes del concurso mercantil, que ha generado amplia expectativa entre trabajadores, acreedores y sectores económicos de la Región Centro de Coahuila.

La empresa confirmó que la solicitud ya fue turnada al tribunal federal y se encuentra en análisis, a la espera de una resolución que permita redefinir las fechas del proceso de subasta y eventual venta.

Una fuente de Altos Hornos de México explicó que la complejidad del procedimiento motivó la petición, al tratarse de una subasta sin precedentes por el volumen de activos, el interés de potenciales compradores y las implicaciones legales que conlleva.

Emitirán comunicado con nuevas fechas

La misma fuente señaló que se requieren más días para planificar adecuadamente cada fase del proceso, con el objetivo de evitar errores técnicos o jurídicos que puedan derivar en impugnaciones o afectar el resultado esperado.

Asimismo, se indicó que en el transcurso de las próximas horas se emitirá un comunicado oficial en el que se detallarán los plazos solicitados al Juzgado Segundo de Distrito para ampliar el calendario del procedimiento.

De acuerdo con lo expuesto, la intención de la sindicatura es que la venta de Altos Hornos de México se realice dentro de todos los márgenes legales, privilegiando la certeza jurídica y la transparencia para los participantes.

Proceso bajo supervisión judicial

El concurso mercantil de AHMSA continúa bajo estricta supervisión judicial, y cualquier modificación al calendario debe ser autorizada expresamente por el juzgado, lo que garantiza la validez legal del procedimiento.

La publicación de la licitación es considerada un paso clave, ya que en ella se establecen las bases, requisitos y condiciones económicas para los interesados en adquirir la empresa como una sola unidad productiva.

La postergación implica ajustes en los tiempos originalmente previstos, pero no representa la cancelación del proceso, sino una reprogramación orientada a fortalecer su viabilidad jurídica y operativa.

Trabajadores y sectores empresariales permanecen atentos a la resolución del juzgado, debido a que la subasta es vista como un elemento fundamental para una eventual reactivación industrial y económica de la región.

Hasta el momento, el tribunal no ha emitido una determinación sobre la prórroga solicitada, por lo que el proceso de subasta de Altos Hornos de México permanece oficialmente pospuesto, en espera de nuevas fechas.