Se preparan para su graduación alumnos del CAM 2 Saltillo

Alumnos del Centro de Atención Múltiple (CAM) número 2 en Saltillo, entre ellos niños con síndrome de Down, discapacidad motriz, trastorno del espectro autista y otras condiciones especiales, se encuentran listos para celebrar su ceremonia de graduación este viernes, en un evento que marcará el cierre de una etapa llena de esfuerzo, aprendizaje y superación.

El director del plantel, Eduardo Fabián Calvo, destacó que esta graduación representa un momento único y significativo para todos los integrantes de la comunidad escolar, pues simboliza no solo el fin de un ciclo académico, sino la victoria diaria sobre obstáculos personales, sociales y estructurales.

“En este espacio no existen diferencias, todos los niños tienen derecho a soñar y a alcanzar sus metas.La discapacidad no es una limitante para salir adelante”, expresó Calvo.

También reconoció el esfuerzo de padres, madres, docentes, terapeutas y personal de apoyo por impulsar una educación inclusiva y sensible a las necesidades individuales.

María Elena García, madre de Samuel, un niño con síndrome de Down que concluye su estancia en el CAM 2, compartió emocionada:

"Hoy me siento muy orgullosa. Pensé que nunca llegaría este día. Ver a mi hijo con su bata de graduado es una muestra de que todo el esfuerzo, las terapias, las lágrimas y las alegrías han valido la pena".

También habló Ernesto Rangel, padre de Sofía, quien vive con parálisis cerebral y utiliza silla de ruedas: "Sofía ha demostrado una fuerza enorme. No hay palabras para describir lo que sentimos al verla avanzar. Gracias a esta escuela, no nos sentimos solos. Aquí aprendimos que no se trata de tener una discapacidad, sino de tener oportunidades".

Del lado del personal educativo, la maestra Karina Montemayor expresó: "Acompañar a estos niños en su camino es una experiencia que transforma. Aprendemos de ellos tanto como ellos de nosotros. Esta graduación es un testimonio de su tenacidad y también de la esperanza que compartimos en cada jornada".

Un paso hacia un futuro sin barreras

La ceremonia reunirá a familias, docentes y autoridades educativas para reconocer a cada uno de los egresados por su valentía y perseverancia.

Además del acto académico, se espera una presentación artística preparada por los propios estudiantes, así como palabras de agradecimiento por parte de padres y personal directivo.

El evento simboliza también el compromiso del CAM 2 con la inclusión y la equidad educativa, al brindar espacios donde los menores con discapacidad pueden crecer, aprender y desarrollarse como cualquier otro niño.

"Nuestros alumnos son capaces de lograr grandes cosas cuando se les brinda amor, acompañamiento y oportunidades reales. Hoy celebramos no solo una graduación, sino la convicción de que todos merecen un lugar digno en la sociedad", concluyó el director Calvo.