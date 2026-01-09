Se prepara coordinación municipal ante bajas temperaturas

El alcalde Javier Díaz González informó que el sistema de coordinación del gobierno se encuentra listo para atender cualquier eventualidad

Ante el pronóstico de bajas temperaturas para este fin de semana, el alcalde Javier Díaz González informó que el sistema de coordinación entre los tres órdenes de gobierno se encuentra listo para atender cualquier eventualidad derivada de la entrada de un nuevo frente frío.

Una gran cantidad de albergues estarán abiertos por la zona rural y la zona urbana para lograr el saldo Blanco en este frente frío con muy bajas, temperaturas que se avecinan para el fin de semana

Al encabezar la primera sesión ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil, el edil destacó el trabajo conjunto con el Gobierno del Estado, dependencias federales y corporaciones de seguridad para proteger a la ciudadanía.

Más Durante la sesión se dio a conocer que a partir del sábado 10 de enero iniciará un descenso de temperatura que se intensificará el domingo 11, con mínimas de hasta 1 grado centígrado.

El alcalde señaló que se realizarán recorridos preventivos para detectar a personas en situación de vulnerabilidad y supervisar posibles congelamientos en puentes y vialidades. Asimismo, informó que la Dirección de Protección Civil y Bomberos cuenta con 27 toneladas de sal para su aplicación en pasos superiores, además de cobertores y colchonetas para su uso en albergues.

Las autoridades reiteraron la importancia de la prevención y la capacidad de respuesta durante la temporada invernal, en la que se prevé la llegada de varios frentes fríos en los próximos meses.

Actualmente permanecen habilitados cinco refugios temporales en distintos puntos de la ciudad y se exhortó a la población a tomar precauciones, evitar el uso de anafres o braseros en interiores y proteger tuberías y medidores. Ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al número 9-1-1.