Se posiciona Coahuila como líder en empleo formal

La mayor parte de los trabajadores en Coahuila mantiene una relación laboral formal, con acceso a mecanismos de protección social y derechos laborales

Coahuila se colocó en el primer lugar nacional en formalidad laboral durante el primer trimestre de 2026, al registrar que el 65.8 por ciento de su población ocupada trabaja en empleos formales, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) publicados por el INEGI.

El indicador posiciona a la entidad como la de mayor proporción de trabajadores con acceso a seguridad social, servicios de salud, fondos para el retiro y prestaciones laborales en el país.

Los datos del organismo también muestran que Coahuila ocupó el primer lugar nacional en acceso a prestaciones laborales, al reportar que el 86.7 por ciento de la población ocupada recibe este tipo de beneficios.

En materia de contratación, la entidad alcanzó el segundo lugar nacional en trabajadores con contrato escrito, con una cobertura del 75.2 por ciento, mientras que en acceso a instituciones de salud se ubicó también en la segunda posición nacional, con un 76.4 por ciento de la población trabajadora protegida.

Los resultados reflejan que la mayor parte de los trabajadores en Coahuila mantiene una relación laboral formal, con acceso a mecanismos de protección social y derechos laborales establecidos por la ley.

A estos indicadores se suma la generación de empleo registrada ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, que reportó la creación de 12 mil 457 nuevos puestos de trabajo en la entidad durante abril de 2026.

Las cifras de la ENOE y del IMSS muestran un mercado laboral que mantiene niveles elevados de formalidad y colocan a Coahuila entre las entidades con mejores condiciones laborales del país.