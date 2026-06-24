Se perfila Miguel Riquelme como nuevo alcalde de Torreón

Se espera que en los próximos días se defina el procedimiento y se dé a conocer oficialmente el nombre de la persona que encabezará la administración municipal.

Luego del fallecimiento del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, ha trascendido que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) analiza diversos perfiles para ocupar la Presidencia Municipal de manera sustituta.

De acuerdo a fuentes oficiales al partido y al recinto legislativo el nombre que encabeza la lista para ser el próximo alcalde de Torreón es el exgobernador de Coahuila y actual senador, Miguel Ángel Riquelme.

Si el Congreso local avala la propuesta de Miguel Ángel Riquelme, tendría que dejar la senaduría y su suplente Gabriel Elizondo sería quien ocuparía el lugar dejado en el Senado de la República, por lo que tendría que dejar su puesto en Mejora.

En días pasados, también se mencionó la posibilidad de que Eduardo Olmos Castro y Luis Jorge Cuerda Serna, el actual primer regidor del municipio formaran parte de las opciones contempladas; sin embargo, versiones al interior del partido señalan que ambos habrían sido descartados.

No obstante, la diputada Beatriz Fraustro Dávila indicó previamente que corresponderá al Partido Revolucionario Institucional presentar ante el Congreso del Estado una propuesta con los perfiles que considere viables, para que posteriormente los legisladores determinen quién ocupará la alcaldía de manera sustituta.

Se espera que en los próximos días se defina el procedimiento y se dé a conocer oficialmente el nombre de la persona que encabezará la administración municipal de Torreón.

Llega oficio

El Ayuntamiento de Torreón ya envió un oficio en el que notifica al Congreso sobre la ausencia permanente del alcalde, luego del fallecimiento de Román Alberto Cepeda González, por lo que ahora resta que la dirigencia del partido envíe al Congreso una propuesta con los posibles sucesores.

Beatriz Fraustro Dávila, presidenta de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, explicó que lo que sigue es que la dirigencia del PRI, partido al que pertenecía Cepeda González, proponga a los perfiles que puedan ser los sucesores.

“Se turna a la Comisión de Gobernación para empezar con los trabajos que conlleve según lo que marca la ley, que es que el presidente del partido que lo representa nos tiene que mandar una propuesta, puede ser una, pueden ser 10, pueden ser 4, y entonces en el procedimiento se evaluarán los perfiles, se votará y se emitirá una decisión”.

Fraustro Dávila dijo que no existe un plazo perentorio para la designación, sin embargo se debe dar celeridad pues Torreón no se puede quedar mucho tiempo sin alcalde.

Dijo que durante el actual periodo solamente queda una sesión, por lo que se tendrá que hacer este análisis y votación del pleno a la brevedad. Aunque se han mencionado nombres como el de Migiel Riquelme, Miguel Mery y Eduardo Olmos, la diputada dijo que oficialmente no hay nombres propuestos, y ello le corresponderá a la dirigencia del PRI que encabeza Carlos Robles Loustaunau.