Se perfila Lechón Fest como un atractivo de Ramos Arizpe

El festival gastronómico regresa este 2026 con la meta de crecer y romper récord de participación para atraer turismo a la región

El Ramos Fest busca consolidarse como uno de los principales escaparates turísticos de Ramos Arizpe, teniendo al Lechón Fest como su evento insignia para atraer visitantes de toda la región sureste.

Tras el éxito de su primera edición, el festival gastronómico regresa en 2026 con la meta de crecer y romper récord de participación, al proyectar la integración de más de 80 equipos culinarios, lo que ampliaría la oferta y el alcance del evento, proyectado para el 28, 29 y 30 de agosto.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino adelantó que la planeación del Ramos Fest inició desde meses atrás, con el objetivo de posicionar sus eventos como parte de una estrategia para fortalecer el turismo y la economía local.

Dentro de esta agenda, el Lechón Fest se perfila como uno de los principales atractivos, al combinar gastronomía, convivencia familiar y participación de emprendedores, lo que ha generado expectativa tras su primera edición.

La apuesta del municipio es que este tipo de eventos no sólo atraigan visitantes, sino que también generen derrama económica para comerciantes y prestadores de servicios, además de reforzar la identidad local.

Con esta estrategia, el Ramos Fest busca evolucionar de una celebración local a un referente regional, impulsando eventos que proyecten a Ramos Arizpe como un punto de encuentro turístico y gastronómico en Coahuila.