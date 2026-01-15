Se normaliza la asistencia a escuelas tras el frío en Saltillo

Directivos y maestros señalaron que el ausentismo del inicio de semana estuvo directamente relacionado con el descenso extremo de temperaturas

Luego del marcado ausentismo registrado el pasado lunes por las bajas temperaturas provocadas por el frente frío 27, la asistencia a las escuelas comenzó a recuperarse de manera significativa, alcanzando este miércoles niveles cercanos a la normalidad en distintos planteles en la ciudad de Saltillo.

Un ejemplo de esta recuperación se observó en la escuela primaria Ricardo Flores Magón, turno matutino, donde el lunes solo acudió el 35 por ciento del alumnado, mientras que para este miércoles la asistencia superó el 95 por ciento de la matrícula, reflejando el regreso paulatino de las y los estudiantes a las aulas conforme mejoraron las condiciones climáticas.

Directivos y docentes señalaron que el ausentismo del inicio de semana estuvo directamente relacionado con el descenso extremo de temperaturas, situación que llevó a madres y padres de familia a priorizar el resguardo de niñas y niños, especialmente en los niveles de educación básica.

Con la disminución del frío intenso y la estabilización del clima, las actividades escolares retomaron su ritmo habitual, sin que se reportaran afectaciones mayores en el desarrollo académico, ya que las inasistencias fueron consideradas justificadas conforme a los criterios establecidos para este tipo de contingencias.

Autoridades educativas indicaron que se dará seguimiento al avance de los contenidos en los próximos días, a fin de asegurar que el alumnado continúe con su proceso formativo sin rezagos, luego de uno de los episodios de frío más severos de la temporada invernal.