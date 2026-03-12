Se mantiene Coahuila en semáforo verde de calificación financiera

El incremento en los ingresos propios y el pago oportuno a los proveedores también han elevado la calificación financiera de Coahuila

De acuerdo con la evaluación que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Coahuila se mantiene en semáforo verde, afirmó el secretario de Finanzas del Estado, José Antonio Gutiérrez Rodríguez.

“En 2025, a partir del mes de agosto, pasamos de semáforo amarillo a semáforo verde, ahorita nos acaban de ratificar hace unas semanas que seguimos en semáforo verde; la SHCP hace unas mediciones principalmente en el servicio de la deuda, que se ha estado pagando en tiempo y forma”.

Dijo que el incremento en los ingresos propios y el pago oportuno a los proveedores también han elevado la calificación financiera de Coahuila, lo cual además se vio reflejado en que, por primera vez en varios años, el estado no solicitó un crédito de largo plazo para hacer frente a sus compromisos de fin de año.

“Al cerrar el ejercicio 2025 no tuvimos que pedir un crédito a corto plazo para poder pagar aguinaldos de los trabajadores ni para los proveedores y prestadores de servicio”.

Señaló que parte del éxito del manejo financiero en el estado se debe a que los ciudadanos están comprometidos con sus obligaciones fiscales, y la recaudación propia de Coahuila ha crecido de manera importante.