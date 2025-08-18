Se intoxican más de 20 empleados en hotel y uno pierde la vida

Tras consumir una discada en un hotel de Saltillo, 20 trabajadores resultaran intoxicados presuntamente por una fumigación sin protocolos de seguridad

Lo que comenzó como una reunión social entre empleados de un hotel de Saltillo terminó en tragedia, luego de que 20 trabajadores resultaran intoxicados presuntamente por una fumigación realizada sin protocolos de seguridad. El incidente dejó una víctima fatal y al menos un trabajador en estado crítico.

La persona fallecida fue identificada como Carlos "N", quien comenzó a presentar síntomas graves tras consumir una discada preparada en el establecimiento. De acuerdo con reportes médicos, el empleado sufrió falla renal, dificultad respiratoria y presión arterial baja, siendo internado de emergencia en el Hospital General de Zona No. 1 del IMSS.

Aunque inicialmente fue reanimado tras un primer paro cardíaco, Carlos no resistió un segundo colapso ocurrido cerca de la medianoche, el cual resultó fatal.

Sospecha de químicos en alimentos

Los primeros indicios apuntan a que la intoxicación no fue de origen alimentario convencional. Médicos que atienden a los trabajadores afectados han señalado que los síntomas presentados, entre ellos vómitos, diarrea severa, insuficiencia respiratoria y alteraciones neurológicas no coinciden con una intoxicación alimentaria común, sino con la posible presencia de sustancias químicas en los alimentos.

Esto ha reforzado la hipótesis de que la fumigación previa, llevada a cabo en el área del hotel, pudo haber contaminado los utensilios, ingredientes o superficies utilizadas para la preparación de la comida.

Hasta el momento, la administración del hotel no ha emitido ningún comunicado oficial sobre lo ocurrido.

Las autoridades locales ya han iniciado una investigación para determinar si hubo negligencia por parte del hotel o de la empresa encargada de la fumigación, así como para esclarecer las circunstancias que derivaron en el fallecimiento y la intoxicación masiva.