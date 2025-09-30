Se intoxican 11 menores en escuela de Piedras Negras

Once estudiantes de entre 12 y 14 años resultaron intoxicados luego de que presuntamente habrían ingerido un refresco con una sustancia desconocida

Once estudiantes de entre 12 y 14 años resultaron intoxicados luego de que presuntamente habrían ingerido un refresco con una sustancia desconocida, en hechos ocurridos en la Escuela Secundaria General Niños Héroes, ubicada en la colonia Buena Vista Norte de Piedras Negras.

La subdirectora del plantel, Azucena Gauna, dijo que fue durante la clase de educación física en los patios de la escuela cuando una adolescente pidió ayuda en las oficinas al sentir náuseas y malestar general.

Mientras era atendida por el personal docente, otros estudiantes de presentaron la misma situación, por lo que se decidió pedir auxilio al 911.

En total, 11 adolescentes, siete mujeres y cuatro hombres, fueron trasladados por los cuerpos de auxilio a la Unidad de Medicina Familiar No. 79 del IMSS, donde fueron estabilizados.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, alrededor de las 3:00 de la tarde, cuatro de ellos ya habían egresado a su domicilio, cinco fueron trasladados al Hospital General de Zona No. 11 del IMSS, uno fue enviado a un hospital privado a solicitud de sus tutores, y otro se trasladó al Hospital Salvador Chavarría, de la Secretaría de Salud del estado.

Según la información surgida del IMSS, todos los pacientes se encontraban estables. Aunque se desconoce la razón de la intoxicación de los jóvenes, se descartó que fuera debido al consumo de drogas ilícitas.

De lo anterior tomó conocimiento Seguridad Pública, que canalizó la información a las autoridades competentes.