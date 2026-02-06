Se integran universidades de Ramos Arizpe a red de Puntos Violeta

Coahuila suma 626 Puntos Violeta distribuidos en distintos municipios, con el fin de dar atención y resguardo a mujeres en situación de violencia

Dos instituciones de educación superior en Ramos Arizpe se incorporaron a la red estatal de Puntos Violeta, al instalar espacios de atención, resguardo y canalización para mujeres en situación de violencia, como parte de la estrategia de prevención y proximidad social impulsada en Coahuila.

La Universidad Tecnológica de Coahuila inauguró el Punto Violeta número 626 en el estado, sumándose a los espacios destinados a brindar orientación inmediata y enlace con instituciones especializadas para mujeres, adolescentes y niñas que enfrenten situaciones de riesgo. Con esta incorporación, la red estatal amplía su presencia dentro de comunidades educativas y zonas aledañas a los campus.

De manera paralela, la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe activó un nuevo Punto Violeta dentro de sus instalaciones, reforzando el esquema de atención directa en espacios donde convergen población estudiantil, personal académico y vecinos del entorno urbano inmediato.

La Secretaría de las Mujeres de Coahuila informó que estos puntos funcionan como primer contacto de protección, con protocolos para resguardar a posibles víctimas y canalizarlas a instancias de salud, justicia y acompañamiento psicológico, además de fortalecer acciones de sensibilización y prevención desde la cercanía comunitaria.

Autoridades estatales y educativas coincidieron en que la instalación de Puntos Violeta en universidades responde a la necesidad de acercar la atención a espacios cotidianos, donde mujeres jóvenes y adultas desarrollan actividades académicas, laborales y sociales, reduciendo tiempos de respuesta ante emergencias.

En el caso de la Universidad Tecnológica de Coahuila, se destacó que el Punto Violeta no solo atenderá a la comunidad universitaria, sino también a habitantes de colonias cercanas, ampliando el alcance territorial de la red. En la UPRA, el nuevo espacio permitirá atención inmediata y orientación especializada dentro del propio campus, con coordinación interinstitucional para seguimiento de casos.

Con estas incorporaciones, Coahuila suma 626 Puntos Violeta distribuidos en distintos municipios, incluidos centros educativos, comercios, dependencias públicas y espacios comunitarios. La expansión en universidades forma parte de un convenio interinstitucional para llevar el programa a instituciones de educación media superior y superior en todo el estado.