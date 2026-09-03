Se incendia trailer en libramiento Norponiente

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para controlar el fuego, que dañó por completo la cabina y parte del contenedor, el cual se encontraba vacío

Un tráiler terminó incendiado la mañana de este martes luego de que, presuntamente, otro vehículo le invadiera el carril cuando circulaba por el libramiento Norponiente.

El accidente ocurrió alrededor de las 6 de la mañana en el kilómetro 9, a la altura del ejido La Angostura, por donde la unidad de Fletes y Transportes Ruiz se desplazaba hacia Monterrey.

Según el conductor, otro vehículo le cerró el paso, por lo que maniobró para evitar la colisión, pero perdió el control y terminó impactándose contra la barrera metálica de contención.

Tras el impacto, la estructura metálica perforó uno de los tanques de combustible, lo que provocó que comenzara el incendio. El operador logró salir de la unidad y no presentó lesiones.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para controlar el fuego, que dañó por completo la cabina y parte del contenedor, el cual se encontraba vacío.

Oficiales de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y mantuvieron restringido uno de los carriles mientras se realizaban las maniobras para retirar el tráiler. Posteriormente, la circulación fue restablecida.