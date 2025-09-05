Se incendia camión de valores en Saltillo; rescatan dinero

Por: Antonio Herrera 04 Septiembre 2025, 20:15

Un camión de valores se incendió en la colonia República, Saltillo, frente a una tienda; bomberos controlaron el fuego sin lesionados ni mayores incidentes

Un camión de valores se incendió esta mañana mientras estaba estacionado frente a una tienda de conveniencia en la colonia República, en el cruce de Miguel Hidalgo y Reynosa. El fuego fue controlado rápidamente por elementos del cuerpo de bomberos, evitando una tragedia mayor, y no se reportaron personas lesionadas. Porfirio López, capitán de Bomberos de Saltillo, informó que, según testigos, las llamas se propagaron con rapidez dentro del vehículo, provocando alarma entre vecinos y clientes del establecimiento. Aunque aún se investigan las causas del siniestro, se confirmó que los daños materiales fueron considerables. Al lugar acudieron empleados de la misma empresa para rescatar las cajas de dinero que no se quemaron. Algunos trabajadores, sin protección, sacaban billetes aún calientes entre los restos humeantes del blindado. Hasta el momento, no se ha dado a conocer el monto exacto de las pérdidas económicas ni si hubo faltantes.