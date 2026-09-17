Se incendia bodega en la colonia Nueva Imagen

Después de varias horas de labores, los elementos lograron controlar el incendio y evitaron que el fuego se extendiera hacia otras propiedades

Un incendio registrado durante la madrugada de este miércoles afectó una bodega utilizada para almacenar estructuras metálicas en la colonia Nueva Imagen, por lo que elementos de Bomberos y Protección Civil acudieron al lugar para atender la emergencia.

El reporte fue recibido alrededor de las 5:00 horas a través del sistema de emergencias 911, en el que se alertó sobre la presencia de fuego en un inmueble ubicado entre las calles Adolfo López Mateos y Ciprés.

Bomberos de la estación ubicada en la colonia Morelos se trasladaron al sitio y comenzaron con las maniobras para controlar las llamas. El área fue asegurada para evitar riesgos mientras se realizaban los trabajos.

Después de varias horas de labores, los elementos lograron controlar el incendio y evitaron que el fuego se extendiera hacia otras propiedades cercanas al inmueble afectado.

Los propietarios acudieron al lugar y señalaron que desconocían qué pudo haber provocado el siniestro. Sin embargo, indicaron que anteriormente algunas personas habían ingresado a la bodega para causar daños, por lo que no se descartó que el fuego pudiera haber sido provocado.

Una vez concluidas las labores de los bomberos, personal de Protección Civil realizó una inspección en las instalaciones para conocer las condiciones en que quedó la estructura, evaluar los daños y elaborar el informe correspondiente.