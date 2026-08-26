Se incendia automóvil frente al CETis 60 en Ramos Arizpe

El propietario informó además que el automóvil no contaba con aseguradora, por lo que deberá asumir directamente los daños generados por el siniestro

Un automóvil se incendió frente al CETis 60, en la colonia Blanca Esthela de Ramos Arizpe, dejando únicamente daños materiales de consideración y sin personas lesionadas.

El propietario fue identificado como Rigoberto Martínez Espinoza, quien indicó que circulaba por el sector de Antiguo Camino a Monterrey y Crescencio Aranday cuando comenzó la emergencia.

Fuga de aceite pudo originar el incendio

De acuerdo con la versión preliminar del conductor, el vehículo venía tirando aceite, situación que podría estar relacionada con el inicio del incendio, aunque la causa definitiva deberá ser determinada por las autoridades.

El fuego provocó daños importantes en la unidad, cuyas pérdidas todavía no han sido cuantificadas.

El propietario informó además que el automóvil no contaba con aseguradora, por lo que deberá asumir directamente los daños generados por el siniestro.

Descartan personas lesionadas

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, entre ellos la unidad 162, bajo la atención del oficial Alfredo Gómez, además de cuerpos de emergencia para controlar la situación.

No se reportaron personas lesionadas y el incidente quedó únicamente en daños materiales.