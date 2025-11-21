Se gradúan 37 mujeres de talleres 'Amor por Aprender' en Saltillo

Durante la ceremonia, varias de las participantes compartieron su experiencia y la manera en que estos conocimientos impactarán en su vida diaria

El DIF Saltillo, en coordinación con Brigada 56, llevó a cabo la graduación de los talleres “Amor por Aprender”, donde 37 mujeres de los ejidos Hormigas y La Hedionda concluyeron los cursos de Ecofórmulas y Huertos, programas diseñados para fortalecer el autoconsumo, el emprendimiento y las prácticas sustentables en las comunidades rurales.

Durante la ceremonia, varias de las participantes compartieron su experiencia y la manera en que estos conocimientos impactarán en su vida diaria.

“Este taller nos abrió muchas puertas. Ahora ya sabemos cómo producir nuestros propios alimentos y cómo aprovechar mejor lo que tenemos en casa”, mencionó una de las graduadas del ejido La Hedionda.

Otra participante del ejido Hormigas señaló que estas herramientas representan una oportunidad de crecimiento para sus familias: “Aprendimos cosas que no imaginábamos, desde hacer productos ecológicos hasta iniciar un pequeño huerto. Esto nos va a servir para mejorar nuestra economía y nuestra salud”.

Las instructoras también destacaron el compromiso mostrado por las alumnas durante las sesiones. Afirmaron que, a pesar de las distancias y responsabilidades familiares, la asistencia se mantuvo constante y el entusiasmo permitió que cada módulo se completara con éxito.

El DIF Saltillo informó que continuará impulsando programas formativos en zonas rurales con el objetivo de fortalecer las capacidades de las mujeres, promover la sustentabilidad y contribuir al bienestar de las comunidades.