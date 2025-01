 Se fueron empleados por bajo desempeño, asegura delegado

El delegado del Bienestar en Coahuila, Américo Villarreal Santiago, reconoció el término de contrato de 42 empleados que no cumplieron con los estándares de productividad establecidos por la institución.

De acuerdo con el delegado, la decisión se basó en una evaluación interna de desempeño, en la que se identificó que estos trabajadores se encontraban por debajo de la media en cuanto a las acciones realizadas en el primer trimestre del año.

“Esta no es una decisión de despido, sino de no renovación de contratos. Nuestro personal opera bajo un esquema trimestral y en función de los resultados obtenidos, decidimos no continuar con aquellos que no cumplieron con los requisitos establecidos”, explicó Villarreal Santiago.

El delegado detalló que algunos de los trabajadores en cuestión realizaron tan solo entre el 10% y el 30% de las tareas asignadas.

El delegado, además, aclaró que la medida no debe verse como un castigo, sino como una oportunidad para mejorar la eficiencia dentro de la delegación.

“Nuestro objetivo es reconocer y premiar a los compañeros que sí están cumpliendo con sus responsabilidades, que son muchos, y darles la oportunidad de acceder a posiciones más altas dentro de la delegación”, señaló.

Sin embargo, la decisión ha generado malestar entre algunos de los ex trabajadores, quienes han denunciado lo que consideran una falta de transparencia en el proceso.

Deyanira de la Cruz García, una de las afectadas, lamentó que la notificación de su no renovación de contrato se haya dado sin una causa clara ni previo aviso.

“Nos dijeron que ‘nos fuéramos a descansar unos días’, pero sabemos que luego lo toman como abandono de trabajo para justificar el despido”, expresó.

De la Cruz también indicó que al menos 15 empleados de la región sureste de Coahuila se encuentran en la misma situación, y que casos similares se han reportado en Monclova, Torreón y otras delegaciones del estado.

A pesar de las quejas, el delegado enfatizó que el proceso de evaluación tiene como objetivo mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía. Además, aseguró que la delegación continuará con la evaluación periódica del desempeño de sus trabajadores para garantizar que todos cumplan con los objetivos establecidos por la Secretaría del Bienestar.

El proceso de terminación de contratos sigue su curso, y la Delegación del Bienestar espera recibir una respuesta formal a las propuestas de baja. Mientras tanto, Villarreal subrayó que los trabajadores que han demostrado un buen desempeño seguirán siendo respaldados y tendrán acceso a mayores oportunidades dentro del organismo.

