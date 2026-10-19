Se fractura motociclista de 15 años al chocar contra camioneta

El menor impactó su motocicleta contra una camioneta estacionada en la colonia Chapultepec y fue trasladado a un hospital.

Un adolescente de 15 años fue trasladado a un hospital luego de resultar lesionado en un accidente de motocicleta contra una camioneta estacionada en la colonia Chapultepec, en Saltillo. El percance ocurrió en el cruce de las calles Jorge Luis Borges y Lope de Vega, donde el menor presentó problemas para mover una de sus piernas.

El joven fue identificado como Ángel, de 15 años. El reporte de emergencia se recibió alrededor de las 14:03 horas, cuando se solicitó la intervención de los cuerpos de auxilio para atender al motociclista.

De acuerdo con la información disponible, el adolescente presentaba dolor en la parte media del fémur, con sospecha de fractura. Debido a la lesión, no podía movilizar la pierna ni apoyar el peso de su cuerpo sobre ella.

La situación fue canalizada para coordinar la atención médica correspondiente. Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar y realizaron una valoración inicial del menor para determinar las medidas necesarias.

Tras la revisión, se estableció que el adolescente requería traslado a un hospital para recibir atención médica y someterse a una evaluación más detallada de la posible fractura.

Las circunstancias en las que ocurrió el choque quedaron pendientes de esclarecerse. La información de posibles testigos y las imágenes de las cámaras de vigilancia cercanas podrían contribuir a establecer cómo sucedió el accidente y deslindar responsabilidades.