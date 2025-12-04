Se fortalece la formación y vinculación estudiantil bajo convenio

La UTC y el Clúster Logístico firmaron un convenio para reforzar la formación, proyectos conjuntos y oportunidades profesionales para estudiantes de Logística

La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) formalizó un convenio de colaboración con el Clúster para la Innovación y Competitividad Logística de Coahuila, con el objetivo de fortalecer la pertinencia académica, impulsar proyectos conjuntos y ampliar las oportunidades de desarrollo profesional para estudiantes de la carrera de Logística.

La firma se realizó en la Sala de Juntas de Rectoría, donde autoridades universitarias y representantes del sector empresarial destacaron que este acuerdo permitirá integrar de manera más directa a las y los estudiantes a los procesos reales de la industria, especialmente en una región donde la logística y la cadena de suministro son sectores estratégicos.

El Clúster Logístico , constituido en 2025 con la participación de empresas de proveeduría, servicios logísticos, cámaras empresariales y centros académicos promueve la profesionalización del talento humano y el desarrollo de nuevos proveedores, así como la difusión de la importancia de la logística en el crecimiento económico del estado. Por parte del Clúster asistieron Juan Enrique Sánchez García, gerente general, y Jorge Ramos Melo, socio fundador.

Por la UTC participaron el rector Sergio Alberto Guadarrama Cortez; la secretaria académica, Marlenne Medina Trejo; y el secretario de Vinculación, Jorge Ernesto de la Rosa García. La institución señaló que este convenio permitirá reforzar las acciones de la Secretaría de Vinculación y consolidar alianzas estratégicas que impulsen prácticas profesionales, proyectos conjuntos, capacitación y mecanismos de colaboración directa con empresas del sector.